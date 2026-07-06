世界盃2026｜巴西出局尼馬淚崩 宣佈退出國家隊結束國際賽生涯

美加墨世界盃奪標熱門之一的巴西，於 16 強意外以1:2遭北歐勁旅挪威淘汰。隨着這場心碎的敗仗，巴西 34 歲的當家球星尼馬（Neymar）在賽後徹底崩潰，於球場上流下男兒淚。隨後，他在接受巴西電視台《Globo Esporte》專訪時，親口證實自己已踢完了代表巴西的最後一場比賽，正式宣布退出國家隊，告別國際賽生涯！

大都會體育場成起點與終點

巴西在今場生死戰中表現大失水準，最終不敵挪威出局，令無數森巴球迷心碎。完場哨聲響起一刻，癱坐在草地上的尼馬難掩內心極度的悲痛，在眾目睽睽之下抱頭痛哭。在平復情緒後，這位 34 歲的傳奇射手對著電視台鏡頭發表了令人無比動容的告別感言：「我盡力了，我真的盡力了。我的國家隊生涯在這裏（大都會體育場 MetLife）開始，如今也在這裡結束。現在，一切都結束了。」這段簡短而沉重的說話，正式為他長達十多年的國家隊傳奇生涯畫上了句號。

榮譽無數獨欠大力神盃

尼馬自出道以來便被視為「比利接班人」，承載著巴西舉國上下的奪冠期望。雖然在他的國際賽生涯中，未能成功帶領巴西奪得夢寐以求的大力神盃，但他依然為國家立下赫赫戰功，2013年帶領巴西奪得洲際國家盃（Confederations Cup）冠軍。2016年於里約奧運會上，頂住主場千斤壓力，帶領巴西歷史性摘下奧運男子足球金牌。

除了這兩座份量十足的獎牌，尼馬更超越了傳奇球王比利（Pele），成為巴西國家隊歷史上的首席神射手，奠定了自己作為巴西足球歷史上最偉大、最具影響力巨星之一的不朽地位。雖然尼馬在世界盃淘汰賽上的最後一舞以淚水與遺憾落幕，但他身披黃金戰衣在綠茵場上留下的無數華麗身影與進球神蹟，將會永遠銘刻在所有巴西人民的心中。

