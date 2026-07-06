世界盃2026｜C朗拿度認今屆最後一舞 盼鬥西班牙非最終戰

葡萄牙將於今晚深夜於世界盃16強大戰西班牙，C朗拿度在賽前記者會承認，今屆將是他個人最後一屆世界盃，但不希望今晚一戰是最後一戰。

C朗拿度曾出戰2006、2010、2014、2018、2022及2026年世界盃，今屆分組賽對烏茲別克時，更成為歷來首名在6屆世界盃決賽周有入球的球員。他說：「最重要是盡情享受這一切。這將是我最後一屆世界盃，但希望明天不會是我最後一場比賽。」

C朗帶領葡萄牙淘汰克羅地亞。美聯社

葡萄牙為祖達而戰。美聯社

葡萄牙16強將大戰西班牙。美聯社

C朗認今屆是最後一屆世界盃。美聯社

「無論賽果如何問心無愧」

這名41歲葡萄牙球星表示，自己終有一天會退出國家隊，但無論今場結果如何，都會無愧於心：「不論明天發生甚麼事，我都會問心無愧，不是100%，而是1000%。我已經為足球付出一切。我並不需要繼續踢球，但我作戰是因為熱愛。你必須珍惜每一天，而我今屆已經攻入3球，表現應該不算太差吧。」

不需要世界盃冠軍證明自己

C朗職業生涯獲獎無數，並曾於2016年帶領葡萄牙贏得歐洲國家盃冠軍，只欠世界盃冠軍，但他說：「我的人生已經沒有任何遺憾。我不會因為贏得世界盃，就成為更好的基斯坦奴；亦不會因為未能奪冠，就變成較差的我。我們具備爭冠能力，但世界盃始終只有一支球隊能夠奪冠。年齡帶來的是成熟和經驗。」

對於西班牙今晚大戰西班牙，被問到拉明耶馬時，C朗盛讚對方「前途光明」但他認為需要將注意力放在整隊西班牙：「他們整體實力非常強，每名球員都很出色。」