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世界盃2026｜委內瑞拉地震被困8天奇蹟生還者屬C朗球迷 C朗戰世盃不忘行善送簽名球衣慰問

足球世界
更新時間：17:41 2026-07-05 HKT
發佈時間：17:41 2026-07-05 HKT

正在世界盃為葡萄牙全力爭標的隊長C朗拿度（Cristiano Ronaldo），在百忙之中依然不忘發揮大愛精神！據葡萄牙媒體《球報》報道，一名在委內瑞拉大地震中被困廢墟長達 8 天、最終奇蹟獲救的 44 歲災民基爾（Hernan Gil），於周六收到了一份令他終生難忘的大禮，一件由C朗親筆簽名的葡萄牙國家隊 7 號戰衣。這項溫暖人心的善舉，再次彰顯了C朗無私的人道關懷。

葡萄牙救援隊用「Siuuu」確定求生意志

這宗奇蹟發生在委內瑞拉。當地於 6 月 24 日遭遇兩次 7 級以上強震，基爾不幸被困在坍塌建築廢墟下。幸運的是，趕赴當地的葡萄牙民防特種部隊最先鎖定了他的位置，並在挖掘時遠距離為其輸送食物和水，最終於 7 月 1 日成功將他救出。救援隊成員瑪麗亞向媒體透露，當時她向廢墟下的基爾表明自己來自葡萄牙，沒想到奄奄一息的基爾聽到後，竟然立刻叫出C朗的名字！瑪麗亞靈機一觸大聲問他：「那你知不知道C朗慶祝進球時是怎麼叫的？」基爾隨即用盡全力，隔著廢墟高呼出C朗的經典口號：「Siuuuuuuuu——」！這聲高呼不僅確定了他依然清醒，更激勵了整支救援隊。

葡使館代表探望 贈球衣送暖

在基爾奇蹟生還後，這段「Siu聲救命」的佳話迅速傳到了正在美國備戰淘汰賽的C朗耳中。儘管世界盃賽程緊密，C朗得悉後毫不猶豫地抽空在一件國家隊 7 號球衣上簽名。葡萄牙大使館代表於周六親自前往醫院探望基爾，並將這件珍貴的球衣送到他手中。這宗善舉為飽受天災折磨的災民帶來了極大鼓舞，更再次向全世界展示了C朗作為體壇領袖的非凡魅力與善心。在場外，C朗的善行永遠值得掌聲。

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