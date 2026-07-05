Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│英格蘭相隔40年重返「上帝之手」傷心地 杜曹指並非復仇 哈利卡尼：做好準備﹗

足球世界
更新時間：17:09 2026-07-05 HKT
發佈時間：17:09 2026-07-05 HKT

英格蘭在香港時間明早8時對東道主之一墨西哥，爭取世界盃8強席位。今場於墨西哥首都墨西哥城的阿茲特克球場上演，英軍在這個海拔高達2240米的高原球場有難忘回億，他們對上一次到訪是40年前的1986世界盃，遇上馬勒當拿的「上帝之手」被阿根廷踢出局，如今重訪傷心地，主教練杜曹指並非報復仇，隊長兼前鋒哈利卡尼就表示他們已準備好。(Now616、618、688台明早9:00直播)

86世盃遇「上帝之手」 相隔40年再次到訪

今場於海拔2240米的阿茲特克球場上演，這個高海拔球場是英格蘭的傷心地。英軍對上一次到訪此球場是1986年世界盃8強對阿根廷，被球王馬勒當拿以「上帝之手」破網，後者還加上一記一扭五的的世紀金球，他們最終輸1:2無緣晉級。三獅主教練杜曹表示那場經典大戰大家記憶猶新：「每個人都會記得那場比賽，這個球場誕生了兩個經典入球。」然而他續指今場不是復仇：「這是同一座球場，但不是同一個對手。就算是同一對手，說尋求復仇都沒有意義，因為我們是來書寫新篇章的。」

卡尼更擔心墨西哥狀態

對手墨西哥在今屆世盃表現出色，分組賽至32強不單4場全勝，入8球兼沒有失守，踢出具侵略性的足球。哈利卡尼指對比球場，他更擔分墨西哥的狀態：「墨西哥在小組賽全勝，又有主場之利，球迷全力打氣，我們要嚴陣以待。今場比賽的氣氛肯定會無比狂熱，挑戰來自各方面。」

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
8小時前
00:58
超強颱風巴威︱中央氣象台：中心風力達17級 詳解對香港影響 周五六「食下沉」新界或高見38°C
社會
4小時前
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
雙非兒腦癱案︱涉事醫生薛守智專業失當罪成 被判除牌9個月、不設緩刑 個案拖延逾16年
02:58
雙非兒腦癱案︱涉事醫生薛守智專業失當罪成 被判除牌9個月、不設緩刑 個案拖延逾16年
社會
6小時前
73歲盧宛茵三代同堂出鏡 四個孫廚藝勝嫲嫲 兩子罕露面撐阿媽 曾剖白與前主播離婚原因
73歲盧宛茵三代同堂出鏡 四個孫廚藝勝嫲嫲 兩子罕露面撐阿媽 曾剖白與前主播離婚原因
影視圈
8小時前
霍震寰太太陳琪琪激罕現身 昔日邵氏美人曾捨命救子致重傷 撐拐杖出入無損優雅闊太氣質
00:53
霍震寰太太陳琪琪激罕現身 昔日邵氏美人曾捨命救子致重傷 撐拐杖出入無損優雅闊太氣質
影視圈
9小時前
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
飲食
2026-07-04 15:06 HKT
康文署筍工推介！兼職帶位員時薪達$70 中學學歷即可申請 負責驗票/派場刊
康文署筍工推介！兼職帶位員時薪達$70 中學學歷即可申請 負責驗票/派場刊
生活百科
7小時前
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
投資理財
6小時前