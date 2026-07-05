世界盃2026│英格蘭相隔40年重返「上帝之手」傷心地 杜曹指並非復仇 哈利卡尼：做好準備﹗

英格蘭在香港時間明早8時對東道主之一墨西哥，爭取世界盃8強席位。今場於墨西哥首都墨西哥城的阿茲特克球場上演，英軍在這個海拔高達2240米的高原球場有難忘回億，他們對上一次到訪是40年前的1986世界盃，遇上馬勒當拿的「上帝之手」被阿根廷踢出局，如今重訪傷心地，主教練杜曹指並非報復仇，隊長兼前鋒哈利卡尼就表示他們已準備好。(Now616、618、688台明早9:00直播)

86世盃遇「上帝之手」 相隔40年再次到訪

今場於海拔2240米的阿茲特克球場上演，這個高海拔球場是英格蘭的傷心地。英軍對上一次到訪此球場是1986年世界盃8強對阿根廷，被球王馬勒當拿以「上帝之手」破網，後者還加上一記一扭五的的世紀金球，他們最終輸1:2無緣晉級。三獅主教練杜曹表示那場經典大戰大家記憶猶新：「每個人都會記得那場比賽，這個球場誕生了兩個經典入球。」然而他續指今場不是復仇：「這是同一座球場，但不是同一個對手。就算是同一對手，說尋求復仇都沒有意義，因為我們是來書寫新篇章的。」

卡尼更擔心墨西哥狀態

對手墨西哥在今屆世盃表現出色，分組賽至32強不單4場全勝，入8球兼沒有失守，踢出具侵略性的足球。哈利卡尼指對比球場，他更擔分墨西哥的狀態：「墨西哥在小組賽全勝，又有主場之利，球迷全力打氣，我們要嚴陣以待。今場比賽的氣氛肯定會無比狂熱，挑戰來自各方面。」