世界盃2026預告｜巴西硬撼挪威力爭再下一城 墨西哥借高原主場拼挫英格蘭

世界盃16強今晚和明晨迎2場焦點戰，今晚由巴西對上挪威，「森巴軍團」力拼𨒂續氣勢再下一城；明日早上有東道主墨西哥對英格蘭，望借主場之利勇退「三獅軍團」。

巴西硬撼挪威 森巴軍力擋夏蘭特爭出線

巴西16強迎戰「維京海盜」挪威，「森巴軍團」由安察洛堤接手後，在今屆世界盃表現相當穩定，小組賽已以2勝1和以得失球差力壓摩洛哥出線，32強對日本亦展現出強大的調整能力和深厚的陣容深度，今戰對上挪威，雖然有現役神鋒「魔人」夏蘭特和奧迪加特坐陣，其餘人馬火力有限，但相信「維京海盜」亦絕不棄械投降，硬撼5星巴西爭再創歷史。

巴西vs挪威

開賽時間：深夜4:00

直播：ViuTV 99、NowTV 616、618、688

墨西哥借主場之利拼挫英格蘭

墨西哥作為今屆東道主之一，以全勝之姿兼0失球闖入16強，將會迎戰歐洲勁旅英格蘭，墨西哥其中一大利好是以主場出擊，高海拔的地理優勢對對手英格蘭而言並不是那麼容易適應，對墨西哥而言已是天然優勢，雖然就地理上對英格蘭不利，但從人腳的硬實力上2隊仍有差距，因此今戰主帥杜曹的調度和戰術調整成今戰重點。

墨西哥vs英格蘭

開賽時間：早上8:00

直播：NowTV 616、618、688



世界盃淘汰賽晉級圖

各場賽事開波時間及直播資料