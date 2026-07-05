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英超｜烏加迪重創逼變陣！里奧費迪南促曼聯收購皇馬曹亞文尼

足球世界
更新時間：14:26 2026-07-05 HKT
發佈時間：14:26 2026-07-05 HKT

英超豪門曼聯在今夏轉會窗一波三折。隨着烏拉圭防中烏加迪（Manuel Ugarte）在世界盃膝部韌帶重創面臨長期休戰，紅魔原本的賣人重組大計徹底泡湯 。眼見中場防線出現巨大真空，曼聯傳奇中堅里奧費迪南（Rio Ferdinand）終於忍不住在個人節目中公開「隔空拉客」，呼籲曼聯必須不惜代價，先發制人搶下皇家馬德里身價達 7,000 萬鎊(約7.24億港元)的法國中場悍將曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）。

里奧「望鏡頭」深情喊話：曼聯先係你嘅歸宿！

現年 26 歲的皇馬中場曹亞文尼一直是豪門覬覦的目標，亦已進入曼聯的引援雷達。里奧在最新一期節目中對着鏡頭發表「招降」宣言：「如果曹亞文尼有哪怕半點想離開皇馬的苗頭，曼聯必須成為第一支上門敲門的球隊！立刻簽下他！」
隨後里奧直接對球員喊話：「曹亞文尼，我知道我們私底下有過交流。兄弟，如果你真的想離開皇馬，我們就是那家球會，曼聯就是你的歸宿！如果你想讓這一切發生，打個電話吧！」

皇馬或賣人套現 曼聯急需防中補強

曼聯早在 2022 年曹亞文尼效力摩納哥時就曾全力追逐，可惜被皇馬以 8,500 萬鎊(約8.8億港元)截胡。如今，隨著卡斯米路離隊，加上烏加迪重創令套現大計泡湯，曼聯急需在防中位置補強。雖然紅魔幾大機會簽入阿特蘭大中場艾達臣，但面對英超激戰顯然不夠。
另一邊廂，皇馬目前正覬覦車路士身價高達1.2億鎊(12.4億港元)的阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez）。外界深知銀河艦隊極可能需要透過出售曹亞文尼來籌集這筆天價資金。

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