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世界盃2026｜巴西今晚鬥挪威 問到會否特別招呼夏蘭特 安察洛堤：加比爾可能仲熟過我

足球世界
更新時間：13:26 2026-07-05 HKT
發佈時間：13:26 2026-07-05 HKT

世界盃16強賽事，今晚有巴西撼挪威，賽前「森巴兵團」主帥安察洛堤受訪被問及會不會特別和球員談討夏蘭特時，安帥表示全世界對「魔人」的踢法再熟悉不過，亦會對他有所警惕和針對，並指陣中後衛如加比爾比他還熟悉夏蘭特。

安察洛堤：夏蘭特打法可能加比爾仲熟過我

巴西上場2:1險勝日本闖入16強，面對擁有神鋒夏蘭特的挪威，賽前巴西主教練安察洛堤被問及會否特別針對夏蘭特時表示：「全世界對夏蘭特再熟悉不過，我不需要特意去和球員了解他的風格，陣中不少球員也和他交手過無數次，如加比爾等可能比我還了解夏蘭特，所以現在我們要專注於整場比賽的準備，當然也會制定一個剋制夏蘭特的戰術。」實際上效力阿仙奴的加比爾經常會對上曼城時單防夏蘭特，經驗相當豐富。

提及到巴西的狀態，安察洛堤則指球隊還未到巔峰狀態：「我認為目前巴西還沒有達到最終的巔峰狀態，大家在比賽的穩定性上依然有進步空間。不過事實證明，從第一場比賽開始到現在，球隊的競技水平正在呈現明顯的階梯式上升，並且依然在不斷變好。」他亦提到挪威的攻守平衡，相信今場亦會打得相當激烈。
 

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