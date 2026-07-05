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英超│熱刺有意斟介加普 利物浦想收7000萬鎊對標安東尼哥頓

足球世界
更新時間：13:25 2026-07-05 HKT
發佈時間：13:25 2026-07-05 HKT

近期積極在轉會市場掃貨的熱刺，最新目標是希望簽下一位正選級別的左翼，相中了利物浦的加普(Cody Gakpo)。據報紅軍不會主動賣走這名荷蘭鋒將，但如果熱刺真的接觸會願意接洽，並以安東尼哥頓加盟紐卡素的7000萬鎊轉會費作參考，到價才會放人。

熱刺希望簽入正選級別的左翼

英國《每日郵報》透露，熱刺處理完馬迪奧斯費南迪斯和辛度東拿利的中場轉會交易後，下一個目標是簽入一位有正選級別實力的左翼，可以立即加強球隊的邊線力量，首選是利物浦的加普。後者去季英超雖然只入7球，但熱刺主教練迪沙比欣賞其突破和把握力，內切入中路射門的踢法亦適合其戰術風格，所以極具興趣。

利物浦為加盟標價7000萬鎊

消息指加普本人從未向利物浦透露離隊的意願，紅軍亦不會主動放售他，但如果熱刺真的報價，他們會願意接洽。知怖人士透露，利物浦認為加普的級數與英格蘭鋒將安東尼哥頓相若，後者以7000萬鎊由紐卡素轉投巴塞隆拿，他們以此作為參考，對加普同樣標價7000萬鎊。由於熱刺新球季沒有歐戰，他們為吸引具實力的球員加盟，不排除出高價簽人。

加普上季於英超僅入7球。路透社
加普上季於英超僅入7球。路透社
加普上季於英超僅入7球。路透社
加普上季於英超僅入7球。路透社
利物浦為加普標價7000萬鎊。路透社
利物浦為加普標價7000萬鎊。路透社
利物浦為加普標價7000萬鎊。路透社
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