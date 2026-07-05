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世界盃2026│禾仙夏有機會同美斯做隊友 傳國際邁亞密有意斟介

足球世界
更新時間：12:25 2026-07-05 HKT
發佈時間：12:25 2026-07-05 HKT

佛德角門將禾仙夏(Vozinha)日前完成夢想，在世界盃與阿根廷球王美斯(Lionel Messi)交手，如今有機會更進一步，與後者成為隊友。據報美斯效力的國際邁亞密有意簽下這位40歲老將，加強門將儲備。

禾仙夏兩次撲出美斯的射門

禾仙夏在今屆世界盃爆紅，4場賽事雖然失5球，但成功領軍於分組賽賽和西班牙、烏拉圭和沙特阿拉伯，再在32強法定時間1:1和阿根廷，最終力戰至加時才輸波。這名40歲老將在比賽間曾封阻美斯的單刀射門，亦將他的快開罰球飛身撲走，賽後獲這名巨星大讚實力非凡。

國際邁亞密有意簽下禾仙夏 與美斯做隊友

如今禾仙夏更有機會與美斯成為隊友，據美國傳媒報導其效力的國際邁亞密有意簽下他，他們雖未正式接觸禾仙夏，但鑑於球隊目前3名門將的演出並不穩固，希望他加盟增加此位置的儲備。再者禾仙夏與葡萄牙球隊查維斯已經約滿，回復自由身，國際邁亞密可以免轉會費簽下他，增加交易的可能性。此外，消息指西甲貝迪斯亦有意羅致他。

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