世界盃2026｜英格蘭靠「偉哥」抗高原氣候？ 杜曹大笑澄清：純屬謠言

世界盃 16 強淘汰賽爆出令人啼笑皆非的賽前小插曲！英格蘭要移師墨西哥海拔高達 2,240 米的魔鬼主場阿茲特克體育場（Estadio Azteca），硬撼東道主墨西哥。面對稀薄空氣帶來的挑戰，英國媒體日前傳出英格蘭球員將服食「偉哥」來擴張肺部血管、對抗高原反應！英軍主帥杜曹（Thomas Tuchel）在賽前記者會上大笑闢謠，直指這項傳聞完全是不折不扣的謠言！

傳三獅軍有「偉哥戰術」

阿茲特克體育場以空氣稀薄、對客隊球員體能極具毀滅性而聞名。由於世界反興奮劑組織未將俗稱「偉哥」的「西地那非」列為禁藥，英國媒體傳出三獅軍為了幫助球員適應，隊醫將會分發「偉哥」，利用其擴張血管、促進血液循環及氧氣輸送的醫學特性來對抗高原反應。在賽前記者會上，英格蘭領隊杜曹被記者追問是否真的有「偉哥戰術」時，杜曹以大笑回應，並澄清：「我都沒有收到過這個消息，這完全不是真的！」

杜曹：無法物理適應，只能用意志克服

雖然「偉哥」一事純屬子虛烏有，但高海拔帶來的生理考驗卻是實實在在。杜曹坦言，自己在抵達墨西哥城後就已切身體會到高原反應的威力：「我感受到了，甚至在不訓練時也是如此。我在酒店房裏感到了輕微頭痛，晚上睡眠也比之前要差。」杜曹指出，球員在首課訓練的前幾分鐘也感到呼吸困難，但已逐漸學會應對：「要讓身體在幾天內完全適應是不可能的，但我們提前一天來到這裏，就是為了讓大家在熱身前有親身體驗。墨西哥非常擅長在主場利用高海拔進行極具侵略性的開局，開賽首 15 至 20 分鐘對我們將是最艱難的，只要能頂過去，我們就會進入佳境。」