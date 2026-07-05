世界盃2026│法國連續4屆躋身8強 迪甘斯展現大智慧 成功令球員收起怒火

法國淘汰巴拉圭躋身美加墨世界盃8強，教練迪甘斯連續4屆都領軍殺入此階段，成績非常穩定，成為歷來首位4次帶隊進入世盃8強的教練。而他今場更展現大智慧，知道對手巴拉圭會採用「暗黑踢法」，全場不停提醒球員冷靜，特別是下半場「補水暫停」期間淋熄球員的怒火，完成比賽並贏波。

迪甘斯帶領連續4屆入8強

法國由2014巴西世界盃起，已連續4屆躋身決賽，隊史首次接連4屆決賽周都闖入半準決賽。這4屆賽事都由迪甘斯帶領，他成為世界盃歷史上首位帶隊4次闖入8強的教練。而對上3屆世盃，迪甘斯於14年率隊於8強不敵最終冠軍德國；18年就贏得冠軍；上屆則在決賽互射12碼不敵阿根廷未能衛冕，今屆希望在夏天離隊前再嘗世界冠軍滋味。

一直令球員冷靜

而迪甘斯今仗最大的功勞，是令球員冷靜面對巴拉圭的挑釁，沒有損兵折將下完成比賽。他在賽前已提醒球員，巴拉圭會用凶狠攔截，以及各式各樣的小動作針對他們，不要為此動怒，比賽期間迪甘斯多次在場邊要求眾將冷靜。而在下半法國領先進入「補水暫停」後，巴拉圭將行動升級，迪甘斯見球員開始不冷靜，就加強語氣斥責戰將，淋熄球員怒火。

迪甘斯：「我比較冷靜，這是我的責任」

他矢言：「最重要是比賽結束後沒有衝突，沒有損失球員，沒有更多的紅黃牌。在我們領先時，如果陷入他們的比賽節奏，我們就無法甩身。因為他們擅長這樣做，而我們又有3面黃牌，所以絕對不能有任何報復動作。我的確提高了聲浪，因為我看到我們可能會進一步激烈他們，這完全沒有必要。這就是我的職責，我天性比較平静，有些人就比我激動。如果我激動，球員都會激動，一切都是互相傳遞的。」