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世界盃2026｜加拿大主帥馬殊「阿Q」言論成笑柄 吞三蛋出局竟說：「寧做自己不做贏方」

足球世界
更新時間：11:16 2026-07-05 HKT
發佈時間：11:16 2026-07-05 HKT

美加墨世界盃 16 強淘汰賽，東道主加拿大以 0:3 慘敗給摩洛哥出局。然而，賽後最搶鏡的卻是加拿大教練馬殊（Jesse Marsch），他在賽後接受訪問時發表令人目瞪口呆的阿Q式言論，聲稱「寧願做加拿大，也不想成為贏波晉級的摩洛哥！」這番脫離現實的奇葩言論隨即在社交平台瘋傳，引來全球網民排山倒海的無情嘲諷。

馬殊：寧願是我們而不是他們！

今仗加拿大被實力高一檔的摩洛哥全場壓制，最終以 0:3 慘敗。然而，52 歲的馬殊在賽後卻顯得極度自我感覺良好，他說：「我們的球迷能為這樣的一支球隊大聲歡呼，是多麼榮幸！我們主動進攻，不踢消極防守，展現出我們可以變得更好。但我必須說，我寧願是我們，而不是他們（摩洛哥）！儘管摩洛哥很優秀，但我更想成為我們！」馬殊最後還補上一句：「我真的很為球員感到驕傲，我感謝加拿大！」

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網民：他每次拿麥克風都在秀下限

這番言論隨即在社交平台「X」上引發惡搞，大批球迷湧入評論區對他展開狂轟。一名網民震驚地寫道：「我聽過很多教練輸波後的愚蠢言論，但沒有任何一句能與馬殊的『寧願做我們』相提並論，我的大腦甚至無法處理這邏輯。」另一位球迷則一針見血地指出比數：「『我寧願是我們』？但大佬，你被人橫掃 3:0 。」又有美國球迷趁機對這位美籍教頭落井下石：「能吊銷他的護照，讓他永遠留在加拿大嗎？」

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