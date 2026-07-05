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世界盃2026｜麥巴比一箭定江山挫巴拉圭晉級 明言：對手踢爛仔波我哋用同樣方式回應

足球世界
更新時間：10:18 2026-07-05 HKT
發佈時間：10:18 2026-07-05 HKT

世界盃16強法國以1:0力剋巴拉圭晉級16強，然而比賽過程卻引爭議，事關巴拉圭今戰使用「暗黑兵法」，全場用激烈的身體對抗應戰，贏波後麥巴比受訪指對手打「爛仔波」，球隊用回相同的方向對付他們並擊敗他們。

麥巴比：對手以為我們只會優雅波 但要踢得髒我們都會

法國今場對巴拉圭陷入一場埋身肉膊戰，最終憑麥巴比攻入一球12碼以1:0擊敗巴拉圭，麥巴比賽後受訪表示早已預料到會面對怎樣的比賽，而我們也打出了適當的應對手法，更指出若需要弄髒手我們也會把手弄髒，他亦直指：「他們以為我們身穿西裝來踢波，以為我們只踢華麗波同傳控，但我們也懂「爛仔波」，我們亦做到最後亦贏了。」

麥巴比亦表示每支球隊也有他們的風格，足球並沒有分對錯，他說：「這是他們的踢波方式，每支球隊都有自己最擅長的方法式，足球沒什麼好壞的踢法，只有一樣就是贏波。」而提到8強面對摩洛哥，麥巴比則表示對手是一支優秀隊伍，很高興可以和他們對上，目前優先恢復體力。
 

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