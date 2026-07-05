世界盃2026│巴拉圭「踢人唔踢波」 傳球54%成功創新低 13次犯規0黃牌惹批評

法國1:0擊敗巴拉圭的焦點，落在球證執法水平和後者的「暗黑踢法」上。巴拉圭今仗「踢人唔踢波」，不停犯規打斷法國的進攻節奏，還屢次挑釁法國球員希望令他們失控，整場比賽其傳球成功率低至54%，創世界盃淘汰賽新低。然而巴拉圭13次礙眼的攔截居然沒有換取黃牌，高盧雄雞反而有3人領黃，球圈人士紛紛批評球證和巴拉圭。

巴拉圭0黃 法國3黃惹爭議

巴拉圭甫開賽即不停以小動作對付法國球員，攔截硬朗組常埋身肉搏。當他們於70分鐘輸12碼落後下，踢法「升級」攔截更凶狠，還多次挑釁高盧雄雞戰將，馬迪亞斯加拉薩更試過從後鉸剪腳掃跌基利安麥巴比，整場共有13次犯規，多次相當礙眼，但來自哈薩克的球證坦達舒夫沒有向他們出示黃牌及紅牌，反而他向3名法國戰將派黃牌，賽後惹來爭議。

巴拉圭多項數據「唔踢波」

而巴拉圭「踢人唔踢波」的暗黑踢法，在統計數字反映。他們全場5次起腳，沒有中目標攻門，預計入球值(xG)只有0.15，比法國的1.36少得見。其控球率亦只有24%，183次傳送只有99次成功，傳球成功率僅54%，是1966年界盃有相關統計以來新低。他們靠不停犯規才能將比賽懸念保持到最後，前德國中場希斯佩加不齒道：「我在比賽前對他們充滿敬意，現在幾乎毫無尊重。他們的行為比起可恥更糟糕。」

名將齊炮轟巴拉圭踢法粗劣

一代神鋒伊巴謙莫域就指自己自己在場上會還擊，至少領取4、5張紅牌。前英格蘭門將祖赫特更稱：「這支巴拉圭簡直是恥辱。如果我的隊友那樣踢，我會把他們直接拉下場。我永遠不想以邵種方式贏得比賽。球證今場也同樣是一種恥辱。」值得一提，巴拉圭沒有球員在90分鐘領黃，但加拉薩於賽後圍堵球證表達不滿，最終才取得黃牌。