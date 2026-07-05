世界盃2026｜巴拉圭門將基爾承認踢爛仔波 「波可過，人不能過！」

美加墨世界盃32強淘汰賽巴拉圭對法國，巴拉圭在場上極具殺傷力、甚至被法國投訴為「骯髒」的超粗野防守，成為全場焦點。巴拉圭門將奧蘭度基爾（Orlando Gil）賽後非但沒有否認踢「爛仔波」的指控，反而極具挑釁性地承認強硬與身體對抗就是球隊的靈魂，更拋出金句：「我們就是這風格，波可以過，人絕對不能過！」

大巴鐵桶陣加粗野攔截 法軍痛斥「骯髒」

面對實力超班的法國，巴拉圭由開賽第一分鐘起便實施「鐵桶陣」，輔以大量遊走在紅黃牌邊緣的超粗野攔截。多名法國隊員包括王牌基利安麥巴比（Kylian Mbappe）在內頻頻被踢倒，令法國賽後怒轟巴拉圭的踢法極度「粗暴」且戰術「骯髒」。對此，全場表現神勇的基爾顯得不以為然：「法國隊抱怨我們粗野？那我們能怎麼辦？巴拉圭向來就是這樣。從第一分鐘開始，我們就要在場上展現存在感，讓對方感受到強硬，在我們的防線，球可以過去，但人絕對不能過！」

12碼成勝負關鍵 祝賀麥巴比遭「無視」

基爾今仗高築神盾，並在尾段連續兩度撲出麥巴比的近射。他感嘆，如果不是下半場那記致命的 12 碼，巴拉圭本可以改寫歷史、將比賽拖入加時。有趣的是，完場哨響後，基爾曾主動走向麥巴比試圖祝賀對方並伸手示意，卻慘遭這位法國巨星無視。對此，基爾大方表示：「我只是想去祝賀他，沒有別的意思。他沒理我也沒關係，法國確實是今屆奪冠大熱。」