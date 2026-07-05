世界盃2026｜法國冷靜應對巴拉圭「暗黑藝術」 球證執法被批評

法國今晨以1：0擊敗巴拉圭，晉身世界盃8強將鬥摩洛哥。巴拉圭上半場憑出色的防守，令法國陷入苦哉。但麥巴比為法國打開紀錄後，巴拉圭的攔截愈來愈狠，球證沒有及時阻止惹來批評。

巴拉圭上半場憑出色的防守組織，守和法國。巴拉圭今場小動作多，但球證的容忍度極高，在沒有控制下巴拉圭的攔截更見狠辣，特別是在70分鐘失守之後。

桑卡沙利斯「碧咸式報復」沒被罰牌

巴拉圭被判12碼後，圍在12碼點與球證理論，其中古斯達禾韋拿斯基斯更破壞12碼點的草皮，試圖影響法國操刀。麥巴比照樣射入12碼，巴拉圭之後的攔截變得更粗野，安達斯古巴斯在中場線附近掃低拉比奧特沒有黃牌；兩軍在下半場補水暫停時有衝突。之後到78分鐘，麥巴比撞跌桑卡沙利斯，後者倒地後使出「碧咸式報復」，但球證沒有出示黃或紅牌。

米卡李察士、祖赫特：巴拉圭「令人不齒」

《BBC》記者形容巴拉圭今場使出「暗黑藝術」，但法國球員始終保持冷靜，例如麥巴比在完場前，在角球旗附近力保控球權，但巴拉圭的馬迪亞斯加拉薩從後鉸剪腳一掃，麥巴比只是苦笑回應。到球證吹起完場哨聲，麥巴比無視巴拉圭門將基爾的握手，與法國球迷大喊慶祝。今場巴拉圭沒有球員被罰黃牌，他們唯一的黃牌是賽後其中一名教練與法國職球員爭執時被出示。為《BBC》擔任嘉賓的米卡李察士和祖赫特等，均批評巴拉圭球員的行為「令人不齒」。

球證沒有及時控制場上局面，亦成為被批評的對象。他另一個備受批評的判決，是法國的迪斯亞杜伊在禁區內面對3人夾擊，明顯地被巴拉圭球員踢跌，但沒有表示。他需要VAR提示後，才到場邊睇片，推翻自己的判決，判法國獲得12碼。最終法國憑麥巴比操刀這記12碼中鵠，以1：0擊敗巴拉圭。