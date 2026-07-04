C朗拿度｜走出「短命帥」陰霾 普斯迪高古接掌艾納斯聯手C朗開創「新篇章」

沙特豪門艾納斯（Al-Nassr）官方宣布委任澳洲籍名帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）為球隊新任主教練，雙方簽下一紙為期兩年的合約。這位目前正為英國電視台 ITV 擔任世界盃評述員的主帥，將接替帶領球隊奪得上季沙特超冠軍的佐治捷西斯（Jorge Jesus），並與葡萄牙球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）攜手合作，迎接執教生涯的全新挑戰。

簽約艾納斯兩年

艾納斯在官方社交平台以「新篇章」為題發文歡迎新帥：「這是一個新的篇章！普斯迪高古先生正式成為艾納斯一隊的主教練，合約為期兩個賽季。」這項任命對於普斯迪高古而言，無疑是一次重新證明自己的黃金機會。八個多月前，他經歷了執教生涯最黑暗的時刻，在接掌英超球會諾定咸森林僅短短39天、領軍8場未嘗一勝後，便遭到高層無情解僱。

領軍森林39天被炒

回憶起在森林的「短命」執教經歷，普斯迪高古仍心有餘悸，形容過程「極度殘酷」：「當時我在教練室，他們在賽後立刻就解僱了我。我連記者會都未開，傳媒就已經收到風聲。我只想盡快離開球場，以免做出讓自己後悔的事，但所有道路都被封鎖了。當我駕車離開時，在紅綠燈前塞了15分鐘，車外有車路士球迷對我冷嘲熱諷，森林球迷的態度也好不到哪裏去，然後竟然還有小孩子走過來要求和我自拍，那感覺真的很煎熬。」

壓倒馬天尼斯奪帥位

儘管在森林遭遇滑鐵盧，但普斯迪高古過往亮麗的奪冠履歷，依然讓他在這次帥位競爭中，擊退了現任葡萄牙國家隊主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）等強敵。他曾帶領蘇超班霸些路迪達成「三冠王」霸業；去年更率領熱刺在歐霸盃決賽擊敗曼聯，成功終結該倫敦球會長年的「無冠魔咒」。

如今，普斯迪高古正式重返教練席。艾納斯陣中星光熠熠，除了坐擁超級巨星C朗拿度外，球隊更肩負著衛冕沙特超聯賽冠軍的重任。球迷將拭目以待，看看這位崇尚進攻足球的澳洲名帥，能否在沙特賽場洗頹風，帶領C朗及一眾球星再創輝煌，寫下成功的「新篇章」。