世界盃2026｜大極虎分組出局惹民憤 南韓足總發道歉聲明 啟動新帥海選

南韓在美加墨世界盃分組恥辱出局，主帥洪明甫引咎辭職，事件在南韓國內引發了狂風暴雨般的輿論聲討 。面對全國球迷的滔天怒火，南韓足總（KFA）終於在昨日（3日）正式發表官方道歉聲明，向全體國民致以最真誠的歉意，並承諾將深刻反省、重新規劃南韓足球的未來 。同時，足協亦正式啟動了下一任國家隊主教練的選任程序，並透露了因會長職位空缺而即將展開的會長大選安排 。

足協官方發表「致球迷信」

南韓足協在聲明中表示：「對於南韓在本屆 2026 年世界盃上未能取得符合期待的成績，讓大家感到失望，我們在此表示真誠的歉意。我們將以本屆大賽的失敗為教訓，進行深刻反省和自我審視 。」對於近日國內媒體鋪天蓋地的爆料與指責，足協特別澄清：「近期一些未經確認的爆料新聞的推測性報道，完全不符合事實 。足協承諾會虛心傾聽批評，守護足球的純粹性 。」

新帥海選展開 首要確保國家隊穩定

隨著洪明甫的下課，南韓隊目前群龍無首。足協透露，「戰力強化委員會」已於昨日（3日）召開會議，就下一任主教練的選拔方向達成共識 。委員會強調，尋找新帥將以「確保國家隊運營穩定」為最優先考慮，以確保大軍能心無旁鶩地備戰亞洲盃 。後續會議將加緊進行，以避免對下半年即將展開的國家隊 A 級國際賽事日程造成任何負面影響 。

會長空缺60日內須舉行大選

除了國家隊帥位，南韓足總高層亦將面臨大洗牌 。根據協會章程，目前會長職位出現空缺，必須在 60 日內依法舉行新一屆會長選舉 。足總強調，整個選舉制度將嚴格遵守協會章程，並確保不會與上級機構國際足協（FIFA）以及大韓體育會的章程產生衝突 。