世界盃2026預告｜16強今晚開波加拿大撼摩洛哥響頭炮 法國鬥巴拉圭最強之矛勢破巴國嚴防

世界盃16強今晚揭開序幕，首戰就由東道主之一的加拿大，對上剛在32強淘汰荷蘭士氣正旺的摩洛哥；另外有進攻能力強捍的法國，將對上防守強硬的巴拉走，最強之矛對上最強之盾。

摩洛哥來勢洶洶望直取加拿大晉級

作為東道主之一的加拿大，今屆世界盃首闖淘汰賽即入16強，對球隊和支持者而言，相信已可以接受，16強更要面對北非勁旅，世界排名第7的摩洛哥，加上摩洛哥才剛在32強中互射12碼淘汰歐洲傳統勁荷蘭士氣正盛，對於「楓葉國」而言今場必然會是一場硬仗，而摩洛哥相信也會全力出擊，力爭法定時間內解決爭取更多時間休息備戰。

加拿大vs摩洛哥

開賽時間：深夜1:00

直播：ViuTV 99、NowTV 616、618、688

法國硬撼巴拉圭 可怕火力勢破巴國

巴拉圭32強在法定時間以1:1逼和德國，拖入加時更寫以12碼分勝負，最終更大爆冷淘汰德國，成為今屆最大黑馬之一，而以防守著稱的巴拉圭，今輪面對的是進攻性極強的法國，目前「高盧雄雞」在有麥巴比、丹比利等鋒將下，四戰都至少入到3球，今戰最強之矛相信亦會正面猛攻，勢直取巴拉圭晉級。

巴拉圭vs法國

開賽時間：深夜5:00

直播：NowTV 616、618、688



世界盃淘汰賽晉級圖

各場賽事開波時間及直播資料