Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026預告｜16強今晚開波加拿大撼摩洛哥打頭陣 法國鬥巴拉圭最強之矛勢破巴國嚴防

足球世界
更新時間：17:08 2026-07-04 HKT
發佈時間：17:08 2026-07-04 HKT

世界盃16強今晚揭開序幕，首戰就由東道主之一的加拿大，對上剛在32強淘汰荷蘭士氣正旺的摩洛哥；另外有進攻能力強悍的法國，將對上防守強硬的巴拉圭，最強之矛對上最強之盾。

摩洛哥來勢洶洶望直取加拿大晉級

作為東道主之一的加拿大，今屆世界盃首闖淘汰賽即入16強，對球隊和支持者而言，相信已經收貨，16強更要面對北非勁旅、世界排名第7的摩洛哥，摩軍上仗在32強中互射12碼淘汰歐洲傳統勁荷蘭，全隊士氣正盛，對於「楓葉國」而言今場必然會是一場硬仗，而摩洛哥相信也會全力出擊，力爭法定時間內解決爭取更多時間休息備戰。

加拿大vs摩洛哥
開賽時間：深夜1:00
直播：ViuTV 99、NowTV 616、618、688

法國硬撼巴拉圭 可怕火力勢破巴國

巴拉圭32強在法定時間以1:1逼和德國，拖入加時更以12碼分勝負，最終爆大冷淘汰德國，成為今屆最大黑馬之一，而以防守著稱的巴拉圭，今輪面對的是進攻性極強的法國，目前「高盧雄雞」在有麥巴比、丹比利等鋒將下，四戰都至少入到3球，今戰最強之矛相信亦會正面猛攻，勢直取巴拉圭晉級。

巴拉圭vs法國
開賽時間：深夜5:00
直播：NowTV 616、618、688
 

世界盃淘汰賽晉級圖

 

各場賽事開波時間及直播資料

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
香港仔私家車狂飆逃逸至灣仔 連撼5車險撞警員 一男鵝頸橋落網｜有片
00:54
香港仔私家車狂飆逃逸至灣仔 險撞警員連撼至少5車 警鵝頸橋拘一男檢毒品｜有片
突發
4小時前
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
飲食
8小時前
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
生活百科
8小時前
外傭幫4歲仔沖涼突變神速 港媽揭「暗黑交易」氣炸：竟教避開天眼做這事⋯⋯｜Juicy叮
外傭幫4歲仔沖涼突變神速 港媽揭「暗黑交易」氣炸：竟教避開天眼做這事⋯⋯｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
鍾培生終默認老婆懷孕：佢肯生四個 新婚3個月莊雅婷挺巨肚亮相 以生五子一女為目標
01:08
鍾培生終默認老婆懷孕：佢肯生四個 新婚3個月莊雅婷挺巨肚亮相 以生五子一女為目標
影視圈
8小時前
鍾景輝安息禮拜丨扶靈名單藏寓意 孫中山曾姪孫孫必勝送別摯友 杜琪峯謝君豪按排序致敬
鍾景輝安息禮拜丨扶靈名單藏寓意 孫中山曾姪孫孫必勝送別摯友 杜琪峯謝君豪按排序致敬
影視圈
8小時前
港島瘋狂駕駛｜疑犯被制服一刻曝光 天橋邊緣反抗險象環生 警員用力扯開 
00:54
港島瘋狂駕駛｜疑犯被制服一刻曝光 天橋邊緣反抗險象環生 警員用力扯開 
突發
3小時前
廖碧兒傳發展忘年戀 與七旬百億富商呂禮章合照流出 宴會上化身「護花使者」形影不離
廖碧兒傳發展忘年戀 與七旬百億富商呂禮章合照流出 宴會上化身「護花使者」形影不離
影視圈
4小時前
博物館通行證2026年最新優惠！長者$25全年免費參觀景點 額外享16大主題樂園/餐廳優惠
博物館通行證2026年最新優惠！長者$25全年免費參觀景點 額外享16大主題樂園/餐廳優惠
生活百科
14小時前
開心購物節2026開鑼！220+餐廳/超市/零售優惠合集 麥當勞/大家樂/百佳超市 另設79大樂悠咭專享折扣
開心購物節2026開鑼！220+餐廳/超市/零售優惠合集 麥當勞/大家樂/百佳超市 另設79大樂悠咭專享折扣
生活百科
7小時前