世界盃2026｜阿根廷3:2險勝佛得角 美斯指早料比賽過程艱難 冇人會白送淘汰賽

世界盃32強世界第一的阿根廷對上世界排名67的佛得角，但過程卻未像外界想像的壓倒性勝利，賽後美斯受訪指已預料到比賽過程艱難，畢竟佛得角連和西班牙和烏拉圭，並指沒有人會白送淘汰賽。

美斯：佛得角逼和西班牙、烏拉圭非偶然 早料是硬仗

今戰阿根廷對上低自己66位的佛得角陷入硬仗，賽後美斯表示：「老實講，我們早已預料到今場會是一場硬仗，他們之前連續逼和西班牙和烏拉圭並非偶然。」提到比賽在先領先下遭到逼和，美斯坦言本以為可以在先開記錄後控制比賽節奏，但結果卻完全相反，對手亦成功把握到球隊失誤而導致失波。

美斯亦再次重申他們早已知比賽會很艱難，並指出：「這是一場淘汰賽，沒有人會將它白送給對手，有些人可能會因為某些名字而低估某些球隊，但我們知道這場比賽不會輕鬆，這也正是今屆世界盃的特別之處，許多球隊的實力相當接近。」美斯最後表示現在最重要的是休息，並要針對今天犯的不少錯誤去改正。

