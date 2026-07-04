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世界盃2026｜鐵血隊長美斯被撞至額頭腫起 敷冰堅持踢足 120 分鐘

足球世界
更新時間：13:35 2026-07-04 HKT
發佈時間：13:35 2026-07-04 HKT

衛冕冠軍阿根廷在 32 強加時 3:2 險勝非洲黑馬佛得角，39 歲的隊長美斯（Lionel Messi）付出了破相的慘痛代價！美斯在常規時間尾段一次突破中跌倒，慘遭對手的膝部重重「轟」中頭部。額頭當場腫起像一隻雞蛋，泛起一片瘀青，但他堅持敷冰打完 120 分鐘，以鋼鐵意志帶領阿根廷驚險殺入 16 強！

 

慘遭膝撞額頭腫起

今仗正選上陣的美斯開賽不久便先開紀錄，射入他今屆的第 7 個入球。然而，隨著佛得角瘋狂反撲，阿根廷陷入苦戰。常規時間臨完場前，美斯帶球突破時被對方後衛侵犯跌倒，失去平衡倒地時，他的頭部狠狠撞向了佛得角球員的膝部。美斯隨即痛苦倒地，起立後其額頭已經腫起到像大隻雞蛋大，並出現大片黑青色瘀傷。
為了衛冕之旅，美斯拒絕在關鍵時刻退下火線。美斯在場邊用冰袋敷額頭簡單處理後，堅持踢滿完加時 30 分鐘。

賽後敷冰受訪：沒有輕鬆的比賽

完場後，額頭腫起的美斯一邊敷著冰袋，一邊在場邊接受訪問 。他感嘆這場苦戰完全在預料之中：「我們賽前就知道這會是一場極其艱難的比賽。這支球隊能逼和西班牙和烏拉圭，絕對不是偶然 。射入第一球後我們失去了控球權，防線退得太深，這是一場非常複雜的比賽。」
美斯強調：「這是淘汰賽，沒有人會免費送你勝利。有些人可能會因為對手的名字不夠響亮而低估他們，但世界盃上絕對沒有容易的比賽。」美斯「撞到頭腫」仍力戰到底，再次展現了鐵血領袖風範。

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