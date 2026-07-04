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世界盃2026｜領軍阿根廷百場里程碑險遭滑鐵盧 史卡朗尼：簡直是瘋狂！

足球世界
更新時間：10:51 2026-07-04 HKT
發佈時間：10:51 2026-07-04 HKT

世界盃衛冕冠軍阿根廷在 32 強對佛得角差點遭遇滑鐵盧，戰至加時才險勝3:2驚險過關。賽後，迎來個人執教阿根廷第 100 場里程碑的主帥史卡朗尼顯得極度激動，坦言在百場之戰差點「爆冷」出局簡直令人瘋狂，並怒斥外界早前宣稱阿根廷分入「容易半區」的言論極其荒謬！

阿根廷險些大熱倒灶

今仗是史卡朗尼執教阿根廷的第100仗，勢估不到面對世界排名相差 63 位的佛得角會踢得如此艱難，兩度領先下都被對方追和，最後在加時憑一次角球絕殺險勝3:2。史卡朗尼賽後坦言承受了極大煎熬：「在我執教的第 100 場比賽中被淘汰將會是一件瘋狂的事，但謝天謝地，這支球隊永不放棄。我要祝賀對手，當人們說世界盃沒有輕鬆的對手時，佛得角今天向全世界證明了自己是一支非常出色的球隊。」

史帥怒轟輕敵言論

在淘汰賽開始前，由於阿根廷成功避開了法國、德國、荷蘭等強隊所在的「死亡上半區」，不少輿論慶幸球隊分入「好打的半區」。史卡朗尼憤怒回擊：「此前有人對我說我們分在了一個容易踢的半區，現在大家應該明白根本沒有輕鬆的比賽！今天承受了太多煎熬，是對手讓一切變得如此困難。」
由於經歷了加時苦戰，多名主力體能嚴重透支。史卡朗尼透露，中場核心安素費南迪斯（Enzo Fernandez）在加時最後階段甚至嚴重抽筋，但由於用盡換人名額只能硬撐：「球隊最後是靠著意志在踢，能夠在呼吸困難時依然堅持到底，展現了極強的個性。」

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