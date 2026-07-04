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世界盃2026｜澳洲奇招「換龍門」被埃及手提電腦破解 沙拿領軍入16強淚灑賽場

足球世界
更新時間：10:07 2026-07-04 HKT
發佈時間：10:07 2026-07-04 HKT

美加墨世界盃 32 強淘汰賽上演了戲劇性的一幕，澳洲與埃及在 120 分鐘激戰後踢成 1:1，澳洲教練普波域治（Tony Popovic）在互射 12 碼前數分鐘使出「換龍門」驚天豪賭，撤下全場表現神勇的年輕門將柏德列柏治（Patrick Beach），換上老將馬菲賴恩（Mat Ryan）把關。豈料這記奇招被埃及教練團用一部「手提電腦」徹底破解，澳洲最終在互射 12 碼以 2:4 遺憾出局。埃及球王沙拿（Mohamed Salah）帶領國家隊歷史性於淘汰賽贏波打入 16 強，賽後喜極而泣。

埃及場邊用電腦「做功課」 摸清賴恩撲救死穴

澳洲今仗能與埃及糾纏到最後，全賴 20 歲門將柏德列柏治全場屢救險球。然而完場前數分鐘，普波域治卻強行將狀態大勇的柏德列柏治換下，改派曾效力阿仙奴、擁有 105 頂喼帽的賴恩入替，試圖複製「極刑專家」神話。
澳洲的這記奇招非但沒有嚇怕埃及，反而正中下懷。電視畫面捕捉到，互射 12 碼前，埃及教練團在場邊圍著一部手提電腦，原來他們正分析賴恩今季面對 12 碼時的撲救影片。影片顯示賴恩習慣極快向一側移動，摸清死穴的埃及球員在操刀時紛紛使用「小碎步」遲滯助跑，成功騙過賴恩並全數射入。
澳洲這記賭博結果徹底失敗，賴恩在互射 12 碼中完全無法觸及皮球，袋鼠國遺憾出局，普波域治亦因此備受評擊。

沙拿：我們創造了歷史！

埃及最終利用電腦成功破解澳洲的換龍門奇招，沙拿賽後激動落淚：「我告訴隊友這是人生最大的一場比賽，很高興我們創造了歷史（淘汰賽贏波）！」而普波域治在正選門將柏德列柏治狀態火熱時將其換走的豪賭，最終親手將澳洲送上了回家的航機。

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