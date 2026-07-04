世界盃2026｜美斯再入波 禾仙夏獻神撲 阿根廷和佛得角入加時

世界盃32強淘汰賽繼續上演，由衛冕冠軍阿根廷迎戰今屆賽事的「神奇球隊」佛得角。美斯上半場就有入波，繼續締造世盃紀錄；而爆紅的禾仙夏頻頻有精彩撲救，佛得角亦在下半場追和比分。90分鐘法定時間結束，阿根廷被佛得角1:1逼入加時賽。

開局慢熱 禾仙夏早段沒收美斯罰球

開賽初段，阿根廷並未急於搶攻，踢法較為保守。戰至15分鐘，阿根廷才出現全場第一次具威脅的埋門，美斯在窄角度起腳，可惜皮球僅僅掠門而過斜出。隨後，阿根廷獲得一個離門頗遠的罰球機會，美斯親自操刀直射越過人牆，但角度太正，被禾仙夏輕鬆一抱入懷，未能考驗這位40歲老將。

補水時間成轉捩點 美斯狂抽網頂締造歷史

今次世界盃的「補水時間」（Hydration break）往往是場上格局發生變化的時刻，這場比賽亦不例外。戰至29分鐘，比賽暫停結束不久，阿根廷中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）在後場送出一記精準的過頭笠傳，瞬間撕破了佛得角的防線。

此時，身穿美斯展現出天才級的無球跑動與個人技術。他入楔時間拿捏得恰到好處，面對這記長傳，他以猶如絲綢般柔滑的觸球將皮球完美控定，隨即在窄角度狂抽網頂破網，令禾仙夏欲救無從，助阿根廷打破僵局領先1:0！

獨霸神射手榜 締造世盃20球神蹟

這個入球不僅是一次視覺享受，更讓美斯再次將名字刻在歷史冊上。這是他今屆賽事的第7個入球，令他在神射手爭奪戰中正式超越法國球星麥巴比（Kylian Mbappe）獨佔鰲頭。更誇張的是，美斯職業生涯的世界盃總入球數已達到20球，成為世界盃歷史上首位達成「20球里程碑」的神級球員。

杜亞迪窄角度建奇功 佛得角震驚全球扳平1:1

小球隊亦可以有大夢想？換邊後，佛得角這支賽事新軍在下半場展現出極強的爭勝心與侵略性。戰至59分鐘，佛得角掀起一次極具威脅的攻勢，迪萊杜亞迪（Deroy Duarte）接應隊友傳送後，在禁區內一個與美斯上半場入球極度相似的窄角度位置起腳，皮球如炮彈般狂抽死角破網，佛得角成功將比數扳平1:1。

禾仙夏一夫當關 神勇救出美斯單刀

僅僅3分鐘後，阿根廷就掀起極具威脅的反撲。美斯成功突破防線，獲得一次絕佳的單刀赴會機會。正當全場球迷都屏息以待，以為皮球必入無疑之際，40歲老將門將禾仙夏卻展現出「一夫當關」的霸氣，神勇地將美斯的必入球拒之門外！面對這位老對手如此不可思議的神級撲救，錯失黃金機會的美斯亦不禁在場上露出無奈的苦笑。

美斯快開罰球突施冷箭 40歲鋼門飛身再獻神救

這場精彩的攻防戲碼依然未完！戰至73分鐘，阿根廷在危險地帶獲得罰球，美斯趁禾仙夏仍在指揮排人牆之際，機警地「快開」突施冷箭。這記射門質素極高，直飛龍門，但禾仙夏竟展現出完全不似40歲的驚人神經反應；他迅速由龍門右邊橫跨至左邊，高高躍起飛身再度將美斯的必入球擋出！

法定時間90分鐘結束，阿根廷和佛得角進入加時賽。

