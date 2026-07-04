世界盃2026｜沙拿Panenka笠射誅心 澳洲「換龍」戰術失效 埃及互射12碼4:2晉級創歷史

世界盃32強賽迎來最後一個比賽日，在達拉斯上演的生死戰高潮迭起。澳洲與埃及在120分鐘激戰內踢成1:1平手，澳洲在加時尾段換入後備門將馬菲賴恩（Matthew Ryan）博「互射十二碼」，可惜如意算盤未能打響。最終埃及在互射12碼階段，憑藉巨星沙拿（Mohamed Salah）的「Panenka」笠射及對手兩度「宴客」，以4:2淘汰「袋鼠兵團」，歷史性取得隊史首場世界盃淘汰賽勝仗。他們將在16強硬撼阿根廷或佛得角的勝者。

阿梳亞頭槌破網 埃及半場領先

開賽初段兩軍實力旗鼓相當，但「法老王」埃及率先把握機會打破僵局。戰至13分鐘，安馬阿梳亞（Emam Ashour）主射角度極窄的罰球，雖然第一時間被，但隊友隨即將皮球重新吊入禁區。阿梳亞高高躍起，力壓對手將皮球頂破澳洲門將的十指關。這不僅是阿梳亞今屆賽事的個人第二個入球，更延續了埃及一項強勢數據——他們在近5場世界盃賽事中，有4場都能在上半場先開紀錄。

落後的「袋鼠兵團」澳洲隨後試圖反撲，頻頻利用長傳急攻，試圖尋找速度極快的小將伊蘭觀達（Nestory Irankunda）。然而，埃及防線表現得相當從容，將這位年輕前鋒的威脅一一化解，半場帶著1:0的優勢進入更衣室。

埃及慘擺烏龍遭扳平

換邊後風雲再起，下半場開波僅數十秒，澳洲防線嚴重走神，埃及前鋒馬莫殊（Omar Marmoush）幾乎面對空門起腳，可惜皮球擦柱而出，錯失擴大比數的黃金機會。

大難不死的澳洲隨後加強攻勢，球隊踢得更具侵略性且反擊極快。戰至55分鐘，澳洲的進攻終於得到回報。艾登奧尼爾（Aiden O'Neill）開出一記極具威脅的內彎罰球，埃及守將穆哈密漢尼（Mohamed Hany）在力壓澳洲中堅施卡迪（Alessandro Circati）爭頂時，不幸將皮球頂入自家大門，令門將梳貝亞（Mostafa Shoubir）欲救無從。

值得一提的是，這已經是穆哈密漢尼今屆賽事的第二次「擺烏龍」，此前他曾經在分組賽對比利時亦曾擺烏龍。憑藉這記烏龍大禮，澳洲成功將比數扳平1:1。

柏治單掌救險拒絕絕殺 雙方激戰進入加時

被扳平後，雙方陷入拉鋸戰，雖然互有攻守但始終久攻不下。直至下半場補時階段，埃及幾乎上演絕殺好戲！巨星沙拿（Mohamed Salah）在邊路送出一記落點極佳的致命傳中，隊友拉比亞（Ramy Rabia）在禁區內高高躍起，以一記「泰山壓頂」式的頭槌攻門。

眼看皮球即將飛入網窩，澳洲門將柏德列柏治（Patrick Beach）雖然一度被騙過重心，但他展現出神級反應，在失去平衡的情況下單掌將這個必入球拒之門外！憑藉柏治這次價值連城的「神撲」，澳洲死裡逃生，雙方在法定時間90分鐘內踢成1:1平手，需要進入加時賽分勝負。

加時互交白卷 澳洲119分鐘換門將博「極刑」

進入加時賽後，雙方球員體能明顯下降，雖然各自都創造出一些破門機會，但始終未能轉化為入球。眼看局勢無可避免地走向殘酷的「互射十二碼」階段，澳洲主帥普波域治在加時下半場尾段（119分鐘）果斷出手，作出一個極具針對性的戰術調動。

他用經驗豐富的老將門將馬菲賴恩（Matthew Ryan），入替在法定時間屢救險球的柏德列柏治（Patrick Beach）。這毫無疑問是一個專為12碼大戰而設的換人策略！隨著球證吹響完場哨聲，雙方經過120分鐘激戰依然踢成1:1，這場生死戰正式進入令人窒息的互射12碼大戰。

沙拿盡顯大將之風 澳洲小將中柱飲恨

然而，澳洲的「換龍」劇本卻未能如願。首輪操刀的澳洲高佬中堅哈利修達（Harry Souttar）一飛沖天「宴客」，而埃及的薩貝爾（Mahmoud Saber）則穩穩命中。第二輪，澳洲的積臣艾雲與埃及的拉比亞雙雙射入。

比賽的高潮出現在第三輪，澳洲的阿華馬比爾（Awer Mabil）低射破網後，埃及巨星沙拿盡顯大將之風。面對專為撲12碼而換入的馬菲賴恩，沙拿冷靜地施展一記「Panenka」式笠射，成功騙過對手破網，極具「誅心」意味。

來到關鍵的第四輪，澳洲年僅18歲的小將盧卡斯靴靈頓（Lucas Herrington）抵受不住龐大壓力，操刀中柱彈出。隨後埃及的艾杜麥古迪（Hossam Abdelmaguid）冷靜射向左路破網一錘定音。最終埃及在互射12碼以4:2氣走澳洲，昂首闊步邁入16強！