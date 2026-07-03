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世界盃2026│德國足總宣布拿格斯文辭職 傳高普已答應接手德國國家隊

足球世界
更新時間：19:31 2026-07-03 HKT
發佈時間：19:31 2026-07-03 HKT

德國足總周五發表公告，拿格斯文已辭去德國國家隊主教練一職，他們已經與前利物浦教頭高普接觸相討合作。據報高普原則上已同意接手德國隊，預計快將落實成為新帥。

拿格斯文辭職 稱詳細考慮後離任

拿格斯文在今屆美加墨世界盃帶領德國於32強止步，表現未符預期，周四已傳出他和德國足總的高層會面後，主動提出希望離開德國主教練的崗位，如今得到德國足總股東代表批准。德國足總周五公布拿格斯文離任，後者在聲明表示：「自從我們在世界盃出局後，這幾天我進行了很多思考，也與我信任的人士，包括德國足總內部的同事進入深入交流。做出這個決定，對我而言絕非易事。我要感謝教練團隊、後勤團隊，以及所有球迷的支持和信任。」

傳高普已口頭答應接手

德國足總隨即與前利物浦教頭高普會面，商討接任的細節，據報後者已同意接手德國國家隊，相信快將落實。高普於2024年夏天離開利物浦，遠離教職成為紅牛集團足球總監，但一直有傳他想重返教練工作，德國國家隊帥位就是他一直以來想接手的崗位。

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