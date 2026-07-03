世界盃2026預告│佛得角挑戰阿根廷 美斯大戰禾仙夏 澳洲對埃及為亞洲爭光避免全軍覆沒

今晚美加墨世界盃上演最後一日共3場的32強比賽，深夜2點先有澳洲對埃及；明早6時阿根廷出場，鬥分組賽令人最驚喜的佛得角；早上9時半則有哥倫比亞對加納。

澳洲為亞洲而戰

今屆世界盃共有9支亞洲球隊參賽，有7隊於分組賽已經下馬，僅日本和澳洲躋身淘汰賽。然而東瀛軍團不敵巴西，只剩下澳洲，今場肩負為亞洲球隊爭光的重任，力圖避免遭埃及淘汰全軍覆沒。

袋鼠軍於D組以次名出線，首輪面對技術型的土耳其踢得相當精彩，今場鬥同樣偏向地面進攻的埃及，勢照板煮碗放棄控球率打高效反擊。

澳洲 對 埃及

開賽時間：深夜2:00

直播：Viu99、Now616、618台

美斯大戰禾仙夏

佛得角在分組賽曾賽和前世盃盟主西班牙及烏拉圭，今場將難度升級，對上屆冠軍、衛冕的阿根廷。雙方實力差距大，佛得角要淘汰阿根廷入16強的難度高。然而比賽充滿話題性，爆紅的40歲禾仙夏如願對球王美斯，且看他能否阻止後者延續今屆世盃每場都有入球的走勢。

阿根廷 對 佛得角

開賽時間：明早6:00

直播：Now616、618、688台

哥倫比亞、加納「硬」鬥「硬」

最後一場32強賽事就是哥倫比亞對加納。加納於分組賽曾展示出色的防守和肉搏能力，全場頑強死守悶和英格蘭，今場勢以守代攻；哥倫比亞於K組2勝1和首名出線，3場入4球失1球，其踢法相當硬朗，中後場組織緊密，與加納合演「硬」仗。

哥倫比亞 對 加納

開賽時間：明早9:30

直播：Now616、618、688台

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