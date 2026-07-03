世界盃2026│干卡路拉莫斯淘汰賽累積4球多過C朗 效率隊史最高 指習慣在關鍵時刻入波

葡萄牙周四(2日)於世界盃32強以2:1反勝克羅地亞晉級，鋒將干卡路拉莫斯補時頭槌破網建奇功。此子在兩屆世盃共有4個淘汰賽入球，多過6屆決賽周僅1次於淘汰賽破網的C朗拿度。而他於世盃平均每37分鐘攻入一球，是葡軍隊史在這項大賽效率最高的射手，他矢言自己於半場已向C朗保證如果出場會帶來士哥，還指早已習慣在關鍵時刻入波。

3場世盃淘汰賽入4球 C朗9場1球

干卡路拉莫斯今場於補時4分鐘在克羅地亞兩名守將力壓下頭槌頂入，助葡萄牙反勝2:1，晉級16強將會對西班牙。這名剛落實以7400萬歐羅從巴黎聖日耳門轉投AC米蘭的25歲中鋒，兩屆世盃踢了3場淘汰賽共入4球，效率完勝6屆決賽周9場淘汰賽才攻入1球的C朗拿度，亦是世盃淘汰賽歷史上入球效率第3高的球員，平均42.5分鐘有一個入球。

世盃平均37分鐘一球隊史最高

而他平均每37分鐘，就在世界盃比賽收錄士哥，是葡萄牙隊史效率最高的球員，其次是54分鐘錄一球的傳奇鋒將尤西比奧，C朗以163分鐘一球排第7位。干卡路拉莫斯賽後表示他在半場期間向C朗保證會取得士哥：「C朗告訴我，我會在場上幫到球隊。而在半場期間，我也跟C朗和其他隊友表示，如果我出場，肯定會取得入球。」同時他亦指已習慣在關鍵時刻入波：「我知道我經常於關鍵時刻出現，我習慣在這種時候入波並決定比賽。」