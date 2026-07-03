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世界盃2026｜西班牙輕取奧地利晉級16強 拉明耶馬：世界盃依家正式開始！

足球世界
更新時間：15:05 2026-07-03 HKT
發佈時間：15:05 2026-07-03 HKT

世界盃32強西班牙以3:0輕取奧地利晉級16強，陣中超級新星拉明耶馬獲本場最佳球員，賽後他表示自己已完全回復狀態，並指世界盃正式開始，16強他們亦將對上由C朗領軍的葡萄牙。

耶馬：世界盃正式開始

西班牙在小組賽的時候表現並不理想，尤其是首輪對佛得角在耶馬養傷僅後備上陣被逼和後，關於「狂牛軍團」表現的爭執更為激烈，但今戰雙對奧地利由奧耶沙巴爾梅開二度，再加上柏度樸路埋齋大勝3:0，耶馬今戰上陣85分鐘，有6次射門4中亦創造了2次機會，賽後更獲本場最佳球員。

年僅18歲首次征戰世界盃的耶馬賽後受訪豪言：「如果你輸就要「執包袱」返屋企，我們不想這樣，世界盃現在才正式開始。」世界盃前耶馬受傷病影響，而經歷過4場比賽後耶馬表示已完全回復：「我已經恢復到100%，我開始找回了狀態，亦做到我想要的跑動同突破。」

而奧地利主帥蘭歷克亦輸得心服口服，他亦大讚耶馬是他見過最偉大的天才之一，亦指西班牙有冠軍相：「西班牙今日向我們展示了他們最好的表現。我敢說，今次我們不僅是和歐洲冠軍交手，或許還是和下一任世界盃冠軍對決。」而西班牙主帥迪拉富安迪則表示感謝對手稱讚，並表示球隊仍有上升空間，西班牙下輪16強將對上葡萄牙。
 

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