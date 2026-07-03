世界盃2026│莫迪歷拒談掛靴 質疑入球被推翻只因克羅地亞地位低 「兩國調轉VAR唔會介入」

克羅地亞被葡萄牙逆轉於32強出局，他們於下半場補時12分鐘曾追和，但VAR介入指過程中有克軍球員越位在先，推翻這個一度絕平的士哥。該隊隊長莫迪歷對判定不滿，更指他們是克羅地亞才被針對介入，如果調轉是葡萄牙面對相同處境就不會被推翻。在怒氣下完成個人第5次世盃之旅，40歲的莫迪歷拒談會否掛靴，指日內才正式公布。

稱不是時候談論掛靴

在今屆世盃展開前，有傳40歲的莫歷迪於決賽周後高掛球靴，他和AC米蘭的一年合約亦已屆滿，至今沒有洽談續約。他在賽後拒談退休的話題：「現在還不是談論這個問題的時候。你們很快就會知道了。」這名5度參加世界盃的老將，完場後仍對球隊於補時12分鐘被推翻的入球耿耿於懷。

認為VAR因克羅地亞才介入

當時他們於左路傳中，經過一輪混戰後，守將加華度爾門前射入扳平。然而VAR介入，透過皮球內的晶片確認克羅地亞前鋒伊戈馬坦奴域在傳中期間曾觸碰皮球，那時站在小禁區前的中場柏沙歷處於越位位置，後者參與進攻才令到加華度爾射入，故此推翻入球。莫迪歷認為VAR因為克羅地亞才介入：「我們反復觀看了重播和比賽影片，沒有任何地方顯示馬坦奴域曾碰到皮球。如果他沒有觸碰，就不是越位。我相信如果兩國的角色互換，VAR絕不會介入。我一開始就說不喜歡VAR，因為它會被錯誤地或有選擇性地才使用。」