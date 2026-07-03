世界盃32強上演戲劇性大戰，葡萄牙在落後克羅地亞1球下，最終連入2球反勝，C朗亦以一球12碼取得自己在淘汰賽中的首個入球，賽後C朗表示賽前早已有感覺會有12碼，射入後全隊的情緒亦得到䆁放。

C朗早有預感會有12碼，自己需要挺身而出AFP

葡萄牙在落後克羅地亞1球下，最終連入2球反勝。AFP

C朗早有預感會有12碼自己需要挺身而出

今場葡萄牙在下半場先失一球，但在一次角球攻勢中由連拿度維加駁得12碼，並由C朗親自操刀得手為葡萄牙打開局面，最終亦由入替C朗的干卡路拉莫斯射入絕殺一球，助葡萄牙2:1險勝克羅地亞。

C朗也表示球隊在克羅地亞入球後有點緊張，但12碼入球後情緒得到䆁放。AFP

C朗親自操刀12碼得手為葡萄牙打開局面。AFP

C朗賽後受訪表示早在賽前已有預感會有12碼，他指：「今日下午我就有種感覺，今場比賽會由12碼決定，而我需要站出來主罸，我們亦為此早有準備。因為我有預感它會到來，我不會否認這並不容易，我的心跳很快，但我相信自己的直覺，堅信自己會入波而結果亦很好。」C朗也表示球隊在克羅地亞入球後有點緊張，但12碼入球後情緒得到䆁放：「今日的比令我們學會我們必須要懂得如何承受壓力，要贏得這種級別的比賽就必須學會在逆境中堅持，我們上半場控制得不錯，下半場在對手入球後有點緊張，但12碼入球後我們的情緒得到䆁放，之後球賽亦變得容易。」

