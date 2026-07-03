世界盃2026│馬天尼斯換走C朗、B費促成逆轉 談換巨星決定：補齊戰術短板﹗

葡萄牙能夠於32強反勝克羅地亞，教練馬天尼斯應記一功，他在落後時果斷換走中場大將般奴費南迪斯(Bruno Fernandes，簡稱B費)，到追和後又大膽抽走隊長兼皇牌C朗拿度(Cristiano Ronaldo，簡稱C朗，國內譯B費)，球隊攻守更平衡，並在補時階段入波逆轉。馬天尼斯賽後談及其換人調動，指是為了補齊戰術短板，同時稱換下C朗是想加強中場控制。

63分鐘換走B費追和

今場葡萄牙於上半場控制戰局，掌控球權卻未能取得入球，換邊後形勢反轉，克羅地亞開始控制比賽，並於53分鐘由比列錫打破僵局。馬天尼斯於63分鐘一口氣作出4個換人調動，包括換走中場大將B費，並由「4231」改踢雙箭頭，干沙路拉莫斯出場與C朗合作攻堅。這調動立竿見影，5分鐘後在一次角球攻勢中搏到12碼，並由C朗主射中鵠追平。

80分鐘換下C朗反勝

追和後馬天尼斯於80分鐘再換人，以中場魯賓尼維斯入替C朗，拉莫斯留在最前線，拉菲爾利亞奧在左邊支援，球隊中前場人腳更平衡。結果正是兩人的合作，利亞奧傳中予拉莫斯於補時4分鐘頂入，葡萄牙反勝2:1躋身16強。

馬天尼斯指換人要當機立斷

馬天尼斯兩個調動促成逆轉，他解釋這兩個換走巨星的沖定：「我們早已習慣靠後備席球員上陣後，補齊戰術上短板。比賽的核心是踢好開局，收尾更好。下半場我們一度以雙前鋒衝擊，持續牽制克羅地亞中堅，他們的中場球員很難回防填補防線漏洞，這套打法湊效。入球後我們需要增強中場控制力，於是換下一名前鋒，派魯賓尼維斯出場坐鎮中場。」馬天尼斯續指面對比賽不同時段的形勢，要當機立斷作出決定，不可以有任何猶豫。