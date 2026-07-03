世界盃2026｜安保路創歷史 杜耶笑納大禮 瑞士2:0輕取阿爾及利亞闖16強

世界盃32強賽事繼續上演，歐洲實力份子瑞士憑藉比列安保路（Breel Embolo）及丹尼杜耶（Dan Ndoye）於上下半場各建一功，以2:0輕取北非勁旅阿爾及利亞。安保路更創下瑞士國家隊歷史，成為首位在多屆世界盃均能攻入兩球或以上的球員。順利鎖定16強門票的瑞士，下一圈將會硬撼加納與哥倫比亞之間的勝方。

20歲超新星一條龍助攻 安保路寫下隊史新頁

雖然比賽地加拿大卑詩省全日大雨滂沱，但全封閉的卑詩體育館（BC Place）為賽事提供了很好的作賽環境，現場氣氛震耳欲聾。開波僅僅10分鐘，今屆賽事表現光芒四射的20歲超新星文森比（Johan Manzambi）在左路發難，憑藉極強個人能力「硬食」對手，上演一條龍殺入心臟地帶後傳中，由門前接應的安保路輕鬆撞射入網。

這個入球令安保路成為瑞士史上首位在多屆世界盃（2022年及2026年）均攻入兩球或以上的球員。落後的阿爾及利亞在上半場其實佔據較多控球權，踢出極高的壓迫強度與速度，可惜「得勢不得分」，半場落後0:1。

易邊後閃電失守 杜耶笑納大禮擴大優勢

下半場展開僅僅1分鐘，阿爾及利亞防線如同夢遊。他們在後場竟然離奇地連續三次出現解圍失誤，面對阿爾及利亞後衛拉菲克貝加利（Rafik Belghali）這記猶如「送大禮」的解圍，瑞士前鋒丹尼杜耶毫不客氣笑納大禮。他盡顯射手本色，冷靜控定皮球後，隨即起腳精準抽射死角破網！這個極具冷靜與功架的入球，為瑞士取得夢幻開局，將比數拉開至2:0。

阿爾及利鬥志平平 利達錯失空門

比數拉開後，瑞士隊已牢牢掌握晉級主動權，將對手逼入絕境。然而，陷入絕境的阿爾及利亞似乎「老鼠拉龜」無計可施，鬥志平平。隨著時間一分一秒流逝，大局已定的情況下兩軍踢得較為鬆懈。

戰至尾段，瑞士更幾乎將比數進一步擴大。中場薩卡利亞（Denis Zakaria）送出一記極具威脅的地波傳中，遠柱接應的法比安利達（Fabian Rieder）面對大半個空門，竟然大意失荊州未能將皮球送入網窩，被阿爾及利亞門將施丹（Zidane）力挽狂瀾，錯失了改寫為3:0的黃金機會。

不過這段小插曲無礙大局，最終瑞士兵不血刃以2:0戰勝阿爾及利亞，順利鎖定一張16強的門票。他們下一場的對手，將會是加納和哥倫比亞之間的勝方。