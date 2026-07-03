世界盃2026│「81歲大戰」C朗贏莫迪歷 兩人賽後深情擁抱

克羅地亞不敵葡萄牙在美加墨世界盃32強止步，41歲的葡軍隊長C朗拿度，終止格仔軍40歲隊長莫迪歷的第5次世之旅。兩人曾在皇家馬德里任合作多年，彼此在這場「81歲大戰」後深情擁抱，C朗還向魔笛送上祝福，並透露自己祝福他在未來一年的生涯一切向好。

莫迪歷第5次參加世盃 比C朗少一次

C朗和莫迪歷同樣於2006年首次參加世界盃，前者連續6屆出賽，後者因為克羅地亞於2010年未能躋身決賽周，今次是第5屆參賽。兩人現時分別41和40歲，本屆大有機會是他倆最後一次參加這項大賽，在32強相遇更特別有意義。結果C朗在今場「81歲大戰」入波，葡萄牙晉級，全場踢足90分鐘，貢獻2次關鍵傳球、8次奪回控球權的莫迪歷就隨格仔軍止步，完成個人跨屆第23場世界盃比賽。而今仗亦是魔笛第39場國際大賽(世盃和歐國盃)，是非門將的歐洲球員中第2多，僅次於56場的C朗。

C朗祝福莫迪歷未來一年一切向好

曾在皇馬合作6年的兩人，賽後深情擁抱。C朗還向莫迪歷送上祝福：「我和他合作了很多年，我倆年齡相近，我認為他是足球界的傳奇，到目前仍是傳奇。他仍然踢出高質素的比賽，我對他說『恭喜你，很高興再次見到你。希望你明年的生涯一切向好』，很開心可以再與他同場較量。」

世盃前曾傳出莫迪歷完成今屆賽事後會高掛球靴，但他沒有明確回應傳聞，至今還未表示何時退役。