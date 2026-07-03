世界盃2026｜葡萄牙驚險晉級16強 C朗避談退役稱之後再決定

世界盃32強葡萄牙最終以2:1險勝克羅地亞，賽後C朗表示很高興可以見到前皇馬隊友莫迪歷保持頂級水準，亦指賽後祝福對方一切順利，而提及到自己的未來，C朗則表示現在自己的未來不重要，之後會以最好的方式作出決定。

C朗避談未來 指之後再作決定

葡萄牙今戰對上克羅地亞，今戰除了是32強的賽事外，亦是2位傳奇老將C朗和莫迪歷的正面交鋒，最終葡萄牙略勝一籌以2:1獲勝，有消息指出莫迪歷將於世界盃後正式退役，賽後C朗受訪談及老隊友表示：「我和莫迪歷一起踢了很久，我都很高與可以見到他保持了頂級的水準，我也祝福他並希望他未來一切順利。」

而提及到自己的未來，C朗則未有講太多，他表示：「我的未來現在不重要，我會在贏到或輸掉後，有時間再和家人討論，然後會以最好的方式作出決定，我現在已不再衝動作決定，而現在就是要享受今天的勝利。」C朗目前正效力沙特職的艾納斯，25年才將合約延長到2027年，但目前他仍未有鬆口關於國家隊或未來的去向。

