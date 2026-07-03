世界盃2026｜祖達忌辰顯靈保佑晉級 C朗披21號戰衣含淚致敬：他在天上照耀我們

葡萄牙在世界盃32強經歷「過山車」般的戰況，最終戲劇性絕殺克羅地亞晉級。這場驚險的勝仗背後，承載著無盡的思念與淚水——今日（3日）正值葡萄牙國腳祖達（Diogo Jota）與胞弟因車禍離世一周年忌辰，冥冥之中彷彿有這位昔日戰友在天上保佑。賽後，隊長C朗拿度（Cristiano Ronaldo）特意穿上祖達生前的21號球衣，將這場勝仗獻給在天堂的兄弟。

C朗披21號祖達戰衣 國歌聲中神情哀傷

賽前奏唱葡萄牙國歌時，球場大屏幕打出了已故球星祖達的照片，現場氣氛瞬間變得肅穆，轉播鏡頭捕捉到C朗拿度神情極度凝重。賽後，帶領球隊晉級的C朗換上了祖達生前標誌性的21號球衣，在現場向球迷們致意。

C朗賽後難掩激動地表示：「這是一個特殊的日子，為了我們的祖達，他在天上照耀著我們。我們知道他與我們同在，今天贏波並用最好的方式向他致敬，這是唯一有意義的事。」葡萄牙眾將用這張16強入場券，深深緬懷這位曾為國上陣49次、攻入14球的戰友。

冥冥中的巧合 開波時間吻合車禍一刻

這場淘汰賽充滿了令人動容的巧合，彷彿冥冥中自有主宰。首先，祖達生前為葡萄牙國家隊攻入的最後一球，對手正正就是克羅地亞。其次，導致28歲的祖達及其效力彭拿費爾的25歲弟弟安祖施華（Andre Silva）喪生的西班牙公路車禍，發生在葡萄牙時間去年7月2日深夜23時32分，這幾乎與今仗在多倫多開波的時間完全重疊。這種種巧合，令今場大戰添上一抹濃厚的悲壯色彩。

第21分鐘全場致敬 總理贈手環與戰友同在

為了紀念祖達，大批球迷帶上白色氣球入場，並在比賽第21分鐘（祖達的國家隊號碼）全場起立鼓掌致敬。此外，葡萄牙球員今仗均佩戴了一款印有祖達名字的紀念手環出戰。據悉，這是葡萄牙總理蒙特內格羅（Luís Montenegro）在球隊出發前往美洲前特意贈送的，該活動由足總基金會等機構發起，收益將撥捐葡萄牙抗癌聯盟。

傷痛難平 遺孀婉拒現場觀戰

葡萄牙足總原本邀請了祖達的遺孀卡杜素（Rute Cardoso）親臨多倫多現場觀戰，但她最終婉拒了邀請。畢竟失去摯愛的傷痛難以平復，這對其家人來說仍是一個極度艱難的時刻。雖然未能親臨現場，但相信在天上的祖達與弟弟，定必看到了這班拼盡全力的兄弟，並為葡萄牙的晉級感到驕傲。