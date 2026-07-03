世界盃2026│C朗拿度6屆世盃第9場淘汰賽終入波 41歲147日破淘汰賽最年老士哥紀錄

從未在世界盃淘汰賽取得入球的葡萄牙巨星C朗拿度，周四(2日)終於做到。此子為葡軍出戰世盃32強對克羅地亞，下半場射入一記12碼，個人在6屆世界盃之旅第9次參加世盃淘汰賽終錄得首個入球，並以41歲147日成為歷來於世盃淘汰賽最年老取得入球的球員，改寫歷史。

C朗終取世盃淘汰賽入球

今場葡萄牙對克羅地亞，C朗以隊長身份領軍正選上陣，上半場表現平平，僅得17次觸球，更沒有一次在格仔軍禁區內完成。此子到下半場終有起腳機會，先接應隊友的長傳控定，再瀟灑挑射入網，可惜VAR判定越位在位而無效。之後葡軍中堅連拿度域加禁區內被侵犯，獲得12碼，C朗主射中鵠，取得個人首個世盃淘汰賽入球。

41歲147日破最年老紀錄

此子第9次出戰世盃淘汰賽終開齋，以41歲147日之齡成為世盃淘汰賽史上最年老的入球球員。而他隨後於80分鐘被換走，葡軍於補時階段由干沙路拉莫斯頂入，葡萄牙反勝2:1，C朗笑到最後。