英超│熱刺正式簽下馬迪奧斯費南迪斯 8500萬鎊破球會紀錄 已簽5人中後場大洗牌

熱刺周四(2日)宣布從韋斯咸簽下中場馬迪奧斯費南迪斯(Mateus Fernandes，簡稱M費)，據報其轉會費為熱刺隊史紀錄的8500萬鎊，後者表示球隊主教練迪沙比是他來投的主要原因。連同這名21歲葡萄牙新星，熱刺於球季結束後至今已簽了5名球員，中後場大洗牌，銳意擺脫連續兩季英超僅排17名的低潮。

熱刺宣布從韋斯咸簽下中場馬迪奧斯費南迪斯。路透社

迪沙比大讚用球結合強度和智慧

熱刺搶贏曼聯和皇家馬德里等競爭對手，簽下葡萄牙中場馬迪奧斯費南迪斯，球會周四在官網公布相關消息，體育總監蘭基大讚他：「歡迎馬迪奧斯到來。他是一位擁有出眾技術、智慧的球員，年輕輕輕卻有成熟的表現，並已展示能夠在高壓力和苛求的環境下，可以交出持續穩定的表現。」主教練迪沙比亦表示自己心儀M費已久：「我仰慕馬迪奧斯已有一段長時間，因為他用球時結合強度和智慧，這正是我們最想踢到的風格。他年統輕輕，已有豐富的英超比賽經過驗，並有穩定的發揮。」

M費稱為主教練而來

M費指自己因為迪沙比而來：「我對職業生涯的新一步感到非常興奮。熱刺是一家偉大的球會，主教練也是我決定加盟的重要原因。我們交流時，那種感覺非常特別。我們對足球有着相同的理解。」根據之前的報導，此子的轉會費為8500萬鎊，取代前鋒蘇蘭基成為熱刺隊史標王，後者於2024年夏天以6500萬鎊從般尼茅夫來投。

迪沙比大讚馬迪奧斯費南迪斯用球結合強度和智慧。路透社

熱刺今夏已簽5名中後場球員

連同M費，熱刺今夏已簽入5位新球員，其餘還有門將杜夫巴卡、左閘安德魯羅拔臣、中堅雲赫基和馬高斯辛尼斯，中後場大洗牌，試圖擺脫連續兩季英超僅得17名的差劣成績。而他們還未放下重組的腳步，消息指還會以1億鎊簽下紐卡素中場辛度東拿利。