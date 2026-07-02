世界盃2026預告｜葡萄牙鬥克羅地亞傳奇二揀一 西班牙望克服傷兵問題直取奧地利

世界盃32強今晚與明晨再上演連場好戲，有西班牙對上奧地利，望克服傷兵問題劍指16強；之後有葡萄牙硬撼克羅地亞，2大傳奇C朗和莫迪歷迎正面對決，2人只能有一人留到最後；金童祖漢文森比領軍瑞士，望直取阿爾及利亞直闖16強。

AFP

西班牙望克服傷兵問題直取奧地利（Now TV 616,618,688 深夜3:00）

西班牙首戰對佛得角先利後調整舒速，再加上陣中主力拉明耶馬的復出，令「狂牛軍團」如虎添翼，但近期歷高威廉斯因復出無期，但對於打團隊足球的西班牙而言相信影響並不會太大，但奧地利亦不容忽視，強壯的體型和不俗的防守能力是他們的一大特點，加上體型上較高在高空戰亦不輸蝕，因此「狂牛軍團」想必也要用渾身解數應戰。

葡萄牙硬撼克羅地亞 2大傳奇一人必提早出局（Now TV 616,618,688 早上7:00）

早上迎來焦點話題大戰，由41歲的C朗領軍葡萄牙，惡鬥由40歲莫迪歷帶領的克羅地亞，外界一直盛傳今屆將會是2位傳奇的世界盃最後一舞，另外葡萄牙的「攻力」十分強捍，反觀克羅地亞則以穩定以及防守而聞名，2位皇馬歐聯3連冠的隊友，今戰勢必各為其主展開一場龍爭虎鬥，亦決定了2位傳奇誰會提早離場看點十足。

金童文森比領軍瑞士 劍指挫阿爾及利亞闖16強（Now TV 616,618,688 早上11:00）

瑞士在小組賽中不敗以首名出線，金童祖漢文森比的冒起必然是主因之一，目前他上陣3場已貢獻3入球1助球，年僅20歲的他表現相當亮眼，由文森比領軍下有望可以直取阿爾及利亞，帶隊晉級16強。



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