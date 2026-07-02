Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026預告｜葡萄牙鬥克羅地亞傳奇二揀一 西班牙望克服傷兵問題直取奧地利

足球世界
更新時間：17:15 2026-07-02 HKT
發佈時間：17:15 2026-07-02 HKT

世界盃32強今晚與明晨再上演連場好戲，有西班牙對上奧地利，望克服傷兵問題劍指16強；之後有葡萄牙硬撼克羅地亞，2大傳奇C朗和莫迪歷迎正面對決，2人只能有一人留到最後；金童祖漢文森比領軍瑞士，望直取阿爾及利亞直闖16強。

AFP
AFP

西班牙望克服傷兵問題直取奧地利（Now TV 616,618,688 深夜3:00）

西班牙首戰對佛得角先利後調整舒速，再加上陣中主力拉明耶馬的復出，令「狂牛軍團」如虎添翼，但近期歷高威廉斯因復出無期，但對於打團隊足球的西班牙而言相信影響並不會太大，但奧地利亦不容忽視，強壯的體型和不俗的防守能力是他們的一大特點，加上體型上較高在高空戰亦不輸蝕，因此「狂牛軍團」想必也要用渾身解數應戰。

葡萄牙硬撼克羅地亞 2大傳奇一人必提早出局（Now TV 616,618,688 早上7:00）

早上迎來焦點話題大戰，由41歲的C朗領軍葡萄牙，惡鬥由40歲莫迪歷帶領的克羅地亞，外界一直盛傳今屆將會是2位傳奇的世界盃最後一舞，另外葡萄牙的「攻力」十分強捍，反觀克羅地亞則以穩定以及防守而聞名，2位皇馬歐聯3連冠的隊友，今戰勢必各為其主展開一場龍爭虎鬥，亦決定了2位傳奇誰會提早離場看點十足。

金童文森比領軍瑞士 劍指挫阿爾及利亞闖16強（Now TV 616,618,688 早上11:00）

瑞士在小組賽中不敗以首名出線，金童祖漢文森比的冒起必然是主因之一，目前他上陣3場已貢獻3入球1助球，年僅20歲的他表現相當亮眼，由文森比領軍下有望可以直取阿爾及利亞，帶隊晉級16強。
 

h2>世界盃2026│直播詳情

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
梁珊離世享年81歲  兒子證實母親於7月1日與世長辭  好友楊紹鴻悲嘆：前排仲一齊食飯
00:53
梁珊離世享年81歲  兒子證實母親於7月1日與世長辭  好友楊紹鴻悲嘆：前排仲一齊食飯
影視圈
5小時前
打風浪接浪 熱帶氣旋「巴威」生成 天文台發路徑概率預報 料移向呢個地方！
01:24
打風浪接浪 熱帶氣旋「巴威」生成 天文台發路徑概率預報 料移向呢個地方！
社會
5小時前
01:01
塘尾道命案｜內情曝光 5名男同志進行Chem Fun發生意外 警檢獲大批毒品及偉哥
突發
7小時前
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
生活百科
6小時前
梁珊離世｜去年「最後露面」極精靈 接受鍾慧冰訪問網民讚有型 衣着時尚頭腦清晰
00:53
梁珊離世｜去年「最後露面」極精靈 接受鍾慧冰訪問網民讚有型 衣着時尚頭腦清晰
影視圈
4小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-01 14:00 HKT
廖碧兒被《東周刊》獨家爆有「新歡」 男伴為顧樂儀鰥夫呂禮章 曾任東華三院主席
廖碧兒被《東周刊》獨家爆有「新歡」 男伴為顧樂儀鰥夫呂禮章 曾任東華三院主席
即時娛樂
3小時前
陶大宇被爆秘婚後首跟老婆同框  曾任傳媒高層太太笑容甜蜜小鳥依人  賢慧低調收服師奶殺手
01:04
陶大宇被爆秘婚後首跟老婆同框  曾任傳媒高層太太笑容甜蜜小鳥依人  賢慧低調收服師奶殺手
影視圈
4小時前
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
樓市動向
12小時前