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世界盃2026│傳日本想和森保一續約一年 帶隊衝擊明年亞洲盃 本田圭佑自薦執教

足球世界
更新時間：15:57 2026-07-02 HKT
發佈時間：15:57 2026-07-02 HKT

今屆美加墨世界盃帶領日本於32強止步的教練森保一(Hajime Moriyasu)，其合約於本月尾屆滿。據報日本足總希望與他續約1年，領軍衝擊明年初的亞洲盃，之後就將帥位交予U21教頭大岩剛，完成接班。而該國名宿本田圭佑得知日本足總的計劃後，自薦想接手東瀛軍團，明言接受一年的短約，如球隊在亞洲盃成績差願無條件被解僱。

傳日本足總希望與森保一續約1年，領軍衝擊明年初的亞洲盃。法新社
傳日本足總希望與森保一續約1年，領軍衝擊明年初的亞洲盃。法新社
傳日本足總希望與森保一續約1年，領軍衝擊明年初的亞洲盃。法新社
傳日本足總希望與森保一續約1年，領軍衝擊明年初的亞洲盃。法新社

傳日本足總向森保一提出續約一年

2018世界盃後接手日本國家隊的森保一，領軍出戰兩屆世盃後，其合約於今年7月31日屆滿，他早前表示在今屆決賽周後定去留。日本媒體《體育日本》周四報導，雖然東瀛軍團在今屆世盃32強出局，但日本足總向森帥提出續約一年的請求，希望他用現有的體制和班底，帶隊出戰明年1月於沙特阿拉伯舉行的亞洲盃，目標衝擊冠軍。

 

計劃由U21教頭大岩剛接手

知情人士透露，日本足總的計劃是森保一離任後，將帥位交予目前日本U21教頭大岩剛，認為熟悉整個青訓體系的他，最適合領軍出戰下屆2030世盃。日本原本想大岩剛率領梯隊取得並踢完2028年洛杉磯奧運會後，才接手日本隊，但森保一表示日本主帥應4年為一個周期，想及早離開下，所以改變計劃讓大岩剛明年接手，身兼國家隊及U21主帥到奧運完成。

本田圭佑想接手教日本隊一年。路透社
本田圭佑想接手教日本隊一年。路透社

本田圭佑想接手教一年

而該國名將本田圭佑得知足總的計劃後，在社交媒體發文自薦：「看到新聞說足總和森保一開出一份1年的續約報價，如果這個決定只是因為一時間找不到下一任主帥而用來過度的話，那不如讓我試一年。」他還指如果帶隊亞洲盃失利，願無條件被解僱，「直接把我解僱就行，我毫無怨言。這個挑戰，我接了。」

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