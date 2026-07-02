世界盃2026｜民主剛果雖敗猶榮 主帥賽後驚聞喪父噩耗 韋沙淚灑球場：像戰士般倒下

世界盃32強淘汰賽上演一場令人動容的悲壯戰役。大黑馬民主剛果共和國面對奪冠熱門英格蘭，一度領先超過一小時，可惜最終被哈利卡尼（Harry Kane）連入兩球，以1:2反勝為敗，遺憾結束本屆世界盃的神奇之旅。賽後，前鋒尤尼韋沙（Yoane Wissa）淚灑球場，主帥迪沙比（Sebastien Desabre）更在記者會上突聞喪父噩耗，令全場氣氛瞬間凝住。

記者會突傳噩耗 主帥悲痛無語

民主剛果今仗展現出極高水準的戰術素養與無比鬥志，主帥迪沙比功不可沒。然而在賽後記者會即將結束時，球隊發言人突然向全場宣佈：「我們想告知大家，主教練失去了他的父親。向他致以最深切的慰問。」

🚨🚨| DR Congo coach Sébastien Desabre learned of his father's 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐈𝐍𝐆 after their match…and this is how it was announced at the press conference. 😢💔pic.twitter.com/P3itgdQDDv — Goals Side (@goalsside) July 2, 2026

這個突如其來的噩耗令現場氣氛瞬間變得沉重，迪沙比原本平靜地總結著球隊的戰術發揮，聽到這番話後神情變得沉重。據非洲媒體報導，迪沙比很可能是在發佈會現場才得知父親離世的消息。

韋沙血戰痛哭 盼為祖國帶來和平

今屆賽事攻入3球的前鋒尤尼韋沙在鳴笛後情緒崩潰，淚灑球場。他在比賽中展現出極強的求勝慾，甚至在倒地後仍奮不顧身嘗試用頭槌解圍。賽後接受訪問時，他直言內心五味雜陳：「我最先想到的是自豪，為隊友、教練團，也為自己是剛果人而自豪。我們今天其實有很大機會贏波，展現了極佳的精神面貌。」

Yoane Wissa recreates that iconic Phil Jones meme 😂 pic.twitter.com/HOo1EyL47v — ESPN UK (@ESPNUK) July 1, 2026

韋沙更特別提到飽受戰火蹂躪的祖國：「大家都知道，民主剛果東部依然飽受戰爭之苦。每當我們穿上國家隊戰袍，就是為他們而戰，我們渴望和平。感謝所有來到現場的球迷，以及在清晨5點就起床看我們比賽的同胞。」

「像戰士般戰死沙場」 戰術發揮獲掌聲

面對星光熠熠的英格蘭，民主剛果並未如外界預期般死守，反而排出4後衛陣式主動出擊。迪沙比在賽後復盤時指出，球隊刻意拉開球場闊度，並派專人貼身凍結英格蘭的中場樞紐，上半場的傳控打法極具威脅，可惜最終未能抵擋對手頂級前鋒的反撲。

雖然出局，但民主剛果的表現已贏得全世界的尊重。正如前鋒馬耶尼（Fiston Mayele）賽後所言：「我們為自己感到驕傲！比賽前我們互相勉勵……如果我們必須要輸，那也要像勇士一樣戰死在球場上！」