世界盃2026│安東尼哥頓後備獻2助攻 因為卡尼收起花巧踢法 「平時自己扭完再射」

英格蘭反勝剛果民主共和國晉級16強，梅開二度的哈利卡尼(Harry Kane)當然是頭號功臣，後備上陣的翼鋒安東尼哥頓(Anthony Gordon)，兩個入球都來自其助攻。這名在新球季將轉投巴塞隆拿的25歲鋒將矢言，身邊的卡尼實在太出色，今季入球效率高企，否則第1個入球不會傳給後者，平時會自己盤扭後再起腳射門，為了隊長才收起花巧踢法。

哥頓討厭做後備 出場十分搏命

安東尼哥頓今場退居後備，到61分鐘才後備入替拉舒福特。他登場成功激活英軍鋒線，先傳中讓哈利卡尼頭槌頂入追和，之後再在禁區對出中路附近後踭妙傳卡尼，後者推橫勁射破網。他矢言自己不喜歡做後備，但正因為替補而有好表現：「說實話，我特別討厭做後備。坐在替補席，我整個人都會繃緊焦慮，場上每一次射門、每一個對抗都令我揪心，明明勸自己冷靜但又控制不住。然而正是正選球員在前場持續衝擊，不停消耗對手，到我出場時，對方後衛的體能已經見底，我就把握這份優勢制造威脅。」

相信卡尼 收起花巧踢法傳波

同時他提起球隊第1個入球，他指因為卡尼腳風太順，所以收起花巧踢法：「換作是平時的我，可能會做幾下腳下動作，再自己射門。但那一刻我腦裡第一時間想起卡尼，我知道他一定會插入禁區，所以直接把球傳往禁區，他果然到位並破門。」哥頓續指卡尼一直證在足球金未塔的最頂端，今季入球效率只有美斯可以媲美，其表現穩定得太可怕，在卡尼身邊比賽自己獲益良多。