世界盃2026｜比利時、英格蘭齊「反cup」 打到32強已有11場反勝創新高

世界盃32強正如火如荼進行，周三更連續2場上演大逆轉，先有英格蘭在落後1球下連追2球反勝，之後亦有比賽利時在落後2球下，下半場尾段連追2球兼在加時中憑12碼碼絕殺，目前已有11場反勝創記錄。

世界盃2026接連反勝 打到32強已有11場創史上最多次

今屆世界盃賽事充滿戲劇性，尤其是到淘汰賽階段，32強進行到一半己有3場反勝，先有巴西在上半場落後日本1球下，下半場連追2球淘汰對手，周三更連續上演2場精彩逆轉戲馬，先有英格蘭在落後剛果民主共和國1球下，憑首席射手哈利卡尼下半場梅開二度下以2:1反勝，之後比利時亦在落後塞內加爾2球下在完場前連追2球扳平，更在加時駁得12碼「絕殺」，用3:2完成逆轉。

連同小組賽的反勝，目前今屆世界盃已經累積有11場反勝的賽果，成為唯一一屆世界盃有10場或以上的反勝賽事，相信亦會持續刷新。

