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世界盃2026｜C朗是否正選？馬天尼斯拒談：「所有人都要做好出場準備」

足球世界
更新時間：13:19 2026-07-02 HKT
發佈時間：13:19 2026-07-02 HKT

葡萄牙將於香港時間明日（3日）早上7時迎來32強大戰，面對歐洲勁旅克羅地亞，亦是C朗（Cristiano Ronaldo）和莫迪歷（Luka Modric）的最後一次世界盃交鋒。不過在今日的賽前記者會上，當面對記者提問C朗是否會正選出場的時候，葡萄牙主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）卻沒有正面回答，表示：「所有人都做好出場準備，這才是最重要。」

避談C朗正選 稱所有人都要做好準備

記者會上，有傳媒直問馬天尼斯會否讓干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）頂替C朗擔正，讓C朗可以有更多休息時間，並讓輪休的貝拿度施華（Bernardo Silva）重返正選。馬天尼斯對此大耍太極：「目前陣中21名非門將球員都已獲得上陣時間，拉莫斯與古亞迪斯（Goncalo Guedes）的狀態都十分出色。上仗對哥倫比亞收起貝拿度施華，是因為他身孭黃牌不能冒險。現在全隊都鬥志高昂，出場時間多少並不重要，核心是每名球員隨時都能為球隊出力，無論是正選還是後備。」

無懼多倫多高溫 汲取分組賽經驗

談到今仗要在多倫多面對高溫高濕的天氣，以及克羅地亞的強悍球風，馬天尼斯顯得信心十足。他透露球隊早前在棕櫚灘集訓時已全方位適應極端天氣，並強調分組賽的經驗非常寶貴：「世界盃沒有所謂的天然優勢，每一場都是硬仗。對哥倫比亞一戰讓我們累積了大量戰術調整經驗，學會在困難局面下做好防守。克羅地亞很清楚我們的優勢，這將是一場硬碰硬的較量。」

無懼外界批評 承諾展現民族品格

進入淘汰賽階段，葡萄牙國內對球隊的表現及排陣出現不少質疑聲音。面對輿論壓力，馬天尼斯表示：「這只是單方面的主觀看法。我接觸過海量球迷，二千多萬國民裡絕大多數始終站在國家隊身後。」

他強調球隊內部非常團結，並向國民許下承諾：「國家隊面對外界輿論嘈雜是常態，世界盃不能被主觀輿論左右，我們必須專注、自省、埋頭苦練。我向所有葡萄牙人承諾，全隊明仗會拿出匹配國民期待的態度與拼搏精神，帶著民族品格全力爭勝。」

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