世界盃2026│比利時絕殺12碼存爭議 專家指泰利文斯主動「攝腳」搏極刑 網民意見不一

比利時周三(1日)讓二追三，憑加時補時階段的12碼入球，3:2反勝塞內加爾。然而這個絕殺12碼存爭議，有球證專家指比利時隊長泰利文斯明知沒有機會射門下，故意將腳「攝」向塞內加爾守將，讓他接觸自己，成功獲得極刑，網民對判決意見不一，有人表示判12碼太苛刻，亦有人指泰利文斯聰明成功搏到。

泰利文斯主動「攝」腳被踢中

爭議一幕發生於120分鐘，當時雙方賽和2:2。比利時左路傳中，塞內加爾中場拉明卡馬拉向球飛鏟準備破壞傳球，此時泰利文斯後發先至，從後伸盡左腳「攝」在卡馬拉前，雙方接觸後者隨即痛苦倒地，球證沙迪馬天尼斯沒有吹罰。然而VAR介入，馬天尼斯翻看重播片段後改變決定，認為拉明卡馬拉的確踢中泰利文斯判罰12碼，後者主射中鵠率隊反勝，這個入球於124分鐘44秒出現，成為世盃歷史上最遲出現的入球。

專家指泰利文斯制造接觸

可是這個判罰具爭議性，塞內加爾球員立即投訴，賽後指不是12碼，比利時方面認為是明確的點球，教練魯迪加西亞直言：「12碼判罰絕對沒有問題，很明顯是犯規。」球迷亦各執一詞，有網民指：「泰利文斯聰明，伸腳搏到。」不少人認為接觸輕微，不算極刑。西班牙籍的球證專定柏度馬田就認為絕非12碼，他指泰利文斯「攝」腳的意圖是想制造身體接觸，「他知道自己根本沒有機會把球處理好，明知無射門機會，就把腳伸過去，讓對方碰到自己。」

認為塞內加爾應該拉隊退賽

柏度馬田還指塞內加爾對判罰相當不滿，中場柏夫施斯一度躺在12碼點上，阻止泰利文斯主踢極刑，他們應該像年初的非洲國家盃決賽般，拉隊退賽，「他們應該退賽，就像對摩洛哥時一樣﹗」泰利文斯一於少理，他矢言：「射12碼一刻，你只需要俘保持自信，並相信自己的能力。我當時就是這樣做，幸好我把12碼射入，我很開心。」