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世界盃2026│最佳第3名唔夠班？ 已出場6隊5支32強出局 僅巴拉圭淘汰德國

足球世界
更新時間：11:54 2026-07-02 HKT
發佈時間：11:54 2026-07-02 HKT

今屆美加墨世界盃擴軍至48隊，新增32強淘汰賽，12個分組中有8支最佳第3名可以出線。然而各支最佳第3名似乎未能在淘汰賽立足，頭10場32強比賽共有6支最佳第3名出戰，除巴拉圭互射12碼淘汰德國入16強外，其餘5隊波斯尼亞、厄瓜多爾、瑞典、塞內加爾和剛果民主共和國都有32強下馬。

世界盃6支已出場最佳第3名，僅巴拉圭過關。美聯社
世界盃6支已出場最佳第3名，僅巴拉圭過關。美聯社
波斯尼亞0:2不敵東道主之一的美國。新華社
波斯尼亞0:2不敵東道主之一的美國。新華社

剛果、波斯尼亞、塞內加爾周三齊出局

周三(1日)共有3支最佳第3名出戰32強，首先出場的剛果民主共和國以1:2不敵英格蘭；緊接是唯一以3分成為最佳第3名的塞內加爾，面對比利時於85分鐘仍然領先2球下，被比利時於法定時間逼和2:2，加時後輸2:3。尾場是在B組以第3名出線的波斯尼亞，在踢多一人下0:2不敵東道主之一的美國，3支最佳第3名同日一起出局。

剛果民主共和國以1:2不敵英格蘭。路透社
剛果民主共和國以1:2不敵英格蘭。路透社
塞內加爾被比利時於法定時間逼和2:2，加時後輸2:3。新華社
塞內加爾被比利時於法定時間逼和2:2，加時後輸2:3。新華社

6支已出場最佳第3名 僅巴拉圭過關

而之前已出戰的瑞典和厄瓜多爾，同樣未能闖過32強，頭6支上陣的最佳第3名有5隊於淘汰賽首圈立即止步，只有互射12碼淘汰德國的巴拉圭能夠過關。現時仍有2支最佳第3名未出場，分別是香港時間明早11時鬥瑞士的阿爾及利亞，以及周六早上9時30分硬撼哥倫比亞的加納。

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