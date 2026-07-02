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世界盃2026｜入球致敬占士紅牌致敬施丹 巴洛根「一球一紅」齊名多位傳奇

足球世界
更新時間：12:06 2026-07-02 HKT
發佈時間：12:06 2026-07-02 HKT

東道主美國隊成功殺入世界盃16強有喜有憂。科拿連巴洛根（Folarin Balogun）上半場為美國首開紀錄，不過下半場兇狠犯規被「直紅」罰出場，將會缺陣下一場對陣比利時的16強賽。憑藉一個入球和一張紅牌，巴洛根一場比賽成功完成對多位傳奇的致敬。

巴洛根「一球一紅」悲喜交加。路透社
巴洛根「一球一紅」悲喜交加。路透社
巴洛根「一球一紅」悲喜交加。新華社
巴洛根「一球一紅」悲喜交加。新華社

齊名施丹朗拿甸奴 淘汰賽入波兼領紅

賽事進行至上半場45分鐘，巴洛根建功幫助美國隊取得1:0領先。然而換邊後，他因一次兇狠犯規，經視像助理裁判（VAR）介入後被球證直接出示紅牌驅逐離場。

巴洛根下半場兇狠犯規被「直紅」罰出場。AP
巴洛根下半場兇狠犯規被「直紅」罰出場。AP
巴洛根下半場兇狠犯規被「直紅」罰出場。AFP
巴洛根下半場兇狠犯規被「直紅」罰出場。AFP
巴洛根下半場兇狠犯規被「直紅」罰出場。AP
巴洛根下半場兇狠犯規被「直紅」罰出場。AP

據數據統計，巴洛根成為世界盃淘汰賽歷史上，第4位在同一場比賽中既取得入球又被罰出場的球員。在他之前，只有巴西傳奇加連查（Garrincha）、「細哨」朗拿甸奴（Ronaldinho）以及法國球王施丹（Zinedine Zidane）曾有過此經歷。這亦是自2006年世界盃決賽施丹「頭槌」馬特拉斯領紅後，相隔多年再有球員在淘汰賽階段重演這「悲喜交集」的戲碼。

神複製「霸王步」 獲勒邦占士發文大讚

除了染紅致敬施丹，巴洛根的入球慶祝動作亦向另一領域的傳奇致敬。他在入波後，隨即做出雙手下壓的慶祝動作，完美複製了NBA巨星勒邦占士（LeBron James）經典的「霸王步」。這個動作是占士極具代表性的招牌慶祝，通常在命中關鍵球或打出強勢表現後使用，配合霸氣步伐，傳遞出「壓住場面」、「掌控比賽」的意味。

巴洛根入球後「霸王步」致敬勒邦占士。AP
巴洛根入球後「霸王步」致敬勒邦占士。AP
巴洛根入球後「霸王步」致敬勒邦占士。路透社
巴洛根入球後「霸王步」致敬勒邦占士。路透社
巴洛根入球後「霸王步」致敬勒邦占士。AP
巴洛根入球後「霸王步」致敬勒邦占士。AP

巴洛根的「跨界致敬」迅速引起了本尊的注意。勒邦占士隨後在社交媒體發文回應，大讚這位美國國腳：「衝呀！！！『消音器』登陸世界盃舞台！多麼精彩的入球，幹得漂亮，年輕人！年輕的國王，繼續加油！」

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