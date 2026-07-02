世界盃2026│杜曹稱打死都唔換走哈利卡尼 卡尼：「今日由我做英雄！」

英格蘭周二於32強以2:1反勝剛果民主共和國，隊長哈利卡尼在關鍵時刻挺身而出，梅開二度完成逆轉。此子在入球前表現平平，存在感低，球隊後備席又有多位星級鋒將，但英軍教練杜曹堅持不換走他，此舉成為反勝關鍵，這名德國籍教頭亦指打死都不會換下卡尼，因為他是戰術核心。而卡尼賽後指每場比賽都有人做英雄，今場就由他來出任！

卡尼入波前表現平平 11分鐘內連入2球

哈利卡尼今場頭74分鐘表現平平，受制於剛果民主共和國守將嚴密和貼身的防守，一直動彈不得。然而他在75分鐘挺身而出，接應安東尼哥頓的傳中頭槌頂入，11分鐘後再次接應前者的妙傳，禁區頂力壓對方守將接球後，隨即右腳勁射破網，據統計這個入球的最高時速達到每小時112公里，剛果門將馬柏斯毫無反應只能目送皮球入網。

杜曹：「我打死都唔會換走卡尼」

英軍主教練杜曹指一直有一睇法，就是打死都不可以換走卡尼：「我完全沒有想過換走他，我本身的預算是如果遲遲未能扳平，一定會換上第2位前鋒，奧尼屈堅斯和艾雲東尼都在計劃內。卡尼是戰術核心，絕對不會換走卡尼，無論怎樣都不會出場。」沒有入選三獅名單的曼聯中堅哈利馬古尼、前英軍隊長朗尼、昔日英格蘭守將加歷查和米卡李察士等都大讚卡尼，認為他一人帶領球隊晉級。

卡尼稱由我做一日英雄

卡尼賽後亦指今場就由他來做英雄：「這是一場多麼瘋狂的比賽，對手是一支頑強的球隊，但在第一次補水暫側後，球隊的表現好得多。對方門將做出了一些不可思議的撲救。我們談詔過英雄時刻，任何人都可以做英雄，今日就由我來出任。」