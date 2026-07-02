世界盃2026│盧卡古又入波適合做後備殺手 國際賽場均0.71球勁過C朗、美斯

比利時能夠於32強絕地反勝塞內加爾，其中一位功臣是中鋒盧卡古，他領軍吹起反擊的號角，於86分鐘頭槌頂入追成接近紀錄燃起希望。這名33歲中鋒今屆世盃3次後備上陣，連續2場取得入球，另一場出場不久令到敵將擺烏龍，活演後備殺手。同時他在國際賽場均攻入0.71球，效率比當今3大鋒將美斯、C朗拿度和羅拔利雲度夫斯高都要高。

盧卡古今屆世盃3次後備都有貢獻

盧卡古今場於半場入替，86分鐘頂入為比利時掀起反勝序幕。他上仗分組賽尾輪5:1大勝新西蘭時，後備上陣5分鐘收錄1入球1助攻，連續2場替補出場都有入球，加上小組首仗1:1逼和埃及亦在後備出場不久，力壓令敵將漢尼擺烏龍，3次替補都有貢獻。反觀他在分組次輪對伊朗時任正選，踢了73分鐘表現平平，現階段似乎更適合做後備。

教練滿意後備殺手屬性

比利時教練魯迪加西亞亦滿意盧卡古做後備殺手：「我很開心，盧卡古連續3次後備出場都發揮關鍵作用，他出場後我們都取得入球。」這名效力意甲拿玻里的中鋒賽後亦情緒高昂：「我們毫無保留展現了極大的韌性和血性，雖然一度落後兩球陷入絕境，但我們在最後關頭展現頑強的鬥志。大家都做得很好。」

國際賽入球效率高過美斯、C朗、羅拔仔

盧卡古現階段雖更適合任後備，但他在國家隊的入球效率一直高企，連同今仗的士哥，歷來為比利時出場130次攻入92球，是史上國家隊入球第2多的歐洲球員，僅次於累積145球的葡萄牙巨星C朗拿度。而他於國際賽場場均取得0.71球，效率比當今球壇3大星級鋒將還要高，波蘭的羅拔利雲度夫斯基平均0.53球；阿根廷球王美斯場均0.61球；C朗就平均0.63球。

盧卡古上場後備上陣同樣頭槌建功。路透社

盧卡古上場後備上陣同樣頭槌建功。路透社

盧卡古在國際賽場均入0.71球，效率高過當今球壇3大前鋒。路透社

盧卡古在國際賽場均入0.71球，效率高過當今球壇3大前鋒。路透社